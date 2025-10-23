Фото: пресс-служба театра

Осенний концерт порадовал многих слушателей разнообразием репертуара. Программа вечера была тщательно продумана, чтобы раскрыть богатство казахской музыкальной культуры, начиная от проникновенных лирических мелодий до ярких и динамичных композиций.

Зрители смогли насладиться как вечными шедеврами народной музыки, так и авторскими произведениями, демонстрирующими новаторский подход.

На сцене прозвучали как классические казахские кюи, так и произведения современных композиторов. Театралов впечатлили шестнадцать концертных номеров, среди которых были произведения Курмангазы, Жаяу Мусы, Сугира и Сейтека, а также современные композиции Ермурата Усенова, рок-болеро «Саламанка» Давида Беккера и народная песня «Каргашай» в исполнении актрисы Гаухар Жусиповой.

Молодежная энергия, динамика и новое направление – все это воплотилось в Jas time Ербола Мухамедиева, оправдывая название проекта. В качестве финального аккорда публика услышала «Күй шашу» в исполнении виртуозных домбристов, чья техника игры поражала воображение слушателей. Их пальцы порхали по струнам, извлекая сложнейшие пассажи и завораживающие мелодии.

Большинство произведений программы прозвучали в аранжировках самих музыкантов коллектива, что придало вечеру индивидуальное и живое звучание.

Особое место заняли оригинальные сочинения музыкантов оркестра — Темирлана Шокенова, Нурболата Сахы и Данияра Танатарова. Их произведения стали ярким примером того, как традиционная казахская музыка может звучать современно, сохраняя глубину и национальный характер.

Концерт подтвердил, что в ансамбле растёт новое поколение музыкантов, способных соединять наследие и творческие поиски.

По словам артистов, основная идея выступления заключалась в демонстрации современного звучания народных инструментов, сохраняющего при этом аутентичность и традиционный колорит. Не случайно, каждое произведение воспринималось как отдельная история, поскольку весь концерт сопровождался видеорядом, демонстрирующим красоту степной природы.

Впрочем, творческий путь ансамбля насчитывает около пяти лет. Первым идейным вдохновителем и основателем ансамбля стала дирижер Маралжан Мырзакулова. Под ее руководством ансамбль за короткое время стал профессиональным коллективом.

Теперь ее дело бережно продолжает дирижер Берик Сарыбай, который ведет коллектив к новым вершинам.

«Концерт прошел очень тепло и эмоционально. Мы почувствовали отклик зала, поддержку и искренний интерес зрителей. Для нас это не просто выступление, а результат большой совместной работы и творческого роста. Особенно рад, что в этом концерте прозвучали сочинения Темирлана Шокенова, Нурболата Сахы и Данияра Танатарова. Они проявили себя как талантливые музыканты с собственным стилем и новым взглядом на традиционную музыку. Каждое произведение в программе имело свой характер и настроение. Наши инструменталисты постарались показать, как народная музыка может звучать по-новому, сохраняя при этом дух народа. Я искренне благодарен всему ансамблю за самоотдачу, за вдохновение и за ту музыкальную энергию, которую сегодня почувствовали все зрители», – прокомментировал маэстро.

Несомненно, музыканты подарили зрителям незабываемые впечатления, открыв новые горизонты в восприятии казахской народной музыки.