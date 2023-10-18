Кальян под прикрытием моратория

Представители министерств – здравоохранения и внутренних дел, Всемирной организации здравоохранения и лидеры общественных организаций на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК говорили о причинах неисполнения запрета курения кальянов в общественных местах. Соглас­но Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, табак для кальяна, кальянной смеси является табачным изделием, и на сегодняшний день на его обращение в Казахстане действует только частичное регулирование: запрет потребления кальянов в общественных местах.

Как рассказал заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев, ведомство в пределах своей компетенции принимает меры по пресечению потребления табачных изделий, в том числе изделий с подогревом, табака и смесей для кальяна в запрещенных законодательством местах: в организациях для отдыха несовершеннолетних, в ночных клубах, на дискотеках, в пунктах общественного питания. За нарушение данных запретов предусмотрено административное взыскание в виде штрафа 15 МРП, или 50 тыс. тенге, и за повторное совершение – 20 МРП.

С начала года сотрудниками полиции пресечено более 13 тыс. таких нарушений.

– В Казахстане нет полного зап­рета на потребление табачных изделий, в том числе и ­кальяна. Это частичный запрет, действую­щий в определенных местах. На покупку, продажу, пот­ребление в домашних условиях запрета нет, кроме возрастных ограничений. При этом в настоящее время законодательством страны не предусмотрена ответственность в отношении субъектов предпринимательства, которые реали­зуют кальяны в увеселительных заведениях, – разъяснил Азамат Куримбаев.

В качестве примера: вы ужи­наете с семьей в кафе, за соседним столиком курят сигареты или кальян. Вы, конечно, можете пожаловаться. Курящего оштрафуют, а предпринимателя – нет, потому что это не предусмот­рено законодательством. И в большинстве случаев субъекты предпринимательства, поль­зуясь мораторием, уже открыто предоставляют услуги кальяна.

Азамат Куримбаев напомнил, что Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса обозначил одним из ключевых принципов со­циальную ответственность предпринимателей. В частности, необходимость соблюдать нормы и правила, влияющие на здоровье, качество жизни граждан. Предпринимателей просят соб­людать, а также обеспечить соб­людение клиентами заведения тех требований, которые пре­дусмотрены законодательством.

– На сегодня табак для кальяна и кальянная смесь относятся к табачным изделиям, и для них применяются такие же нормы, как ко всем табачным изделиям, – запрет употребления в общественных местах. Данный вид продукции разрешается к применению, распространению, облагается акцизами, – отметила заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Сарсенбаева.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Скендер Сыла подчеркнул, что Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (а наша страна присоединилась к ней) требует от каждого государства-члена принятия эффективных законодательных мер для защиты людей от воздействия табачного дыма на всех закрытых рабочих местах и в общественных местах.

– Безопасного уровня воздействия пассивного курения не существует. Правительства обязаны защищать основные права и свободы своих граждан. По состоянию на 2022 год в Европейском регионе ВОЗ 18 стран ввели в действие всеобъемлющий закон о запрете курения, охватывающий все общественные и рабочие места, – рассказал Скендер Сыла.

Он отметил, что штрафы должны быть эффективными, соразмерными и достаточно большими, чтобы сдерживать нарушения и чтобы нарушители не игнорировали их и не рассматривали как прос­тые издержки ведения бизнеса. Законодательство, запрещающее курение, должно охватывать все виды продуктов, включая новые появляющиеся на рынке никотиновые и табачные изделия.

– Штраф на физическое лицо в размере 15 МРП в Казахстане, который еще и сокращается вдвое в случае оплаты в течение месяца и составляет чуть более 25 тысяч тенге, очень мал, ведь за ночь ресторатор зарабаты­вает намного больше, – отметил Серик Акылбай, председатель РОО «Казахстанский союз юристов», член Национального курултая при Президенте РК. – Частичные запреты неэффективны. Пробелы в законодательстве в виде частичности запрета, низких штрафов, невозможности проведения проверки и полной безответственности предпринимателей привели к тому, что запрет курения кальяна открыто игнорируется бизнесом.

В ходе брифинга эксперты и общественники привели немало примеров, как нарушается закон в нашей стране и какие действенные меры прини­маются за рубежом. Также эксперты отметили, что неработающая норма запрета курения кальянов в общественных местах используется табачным лобби для продвижения новых видов пот­ребления никотина, в первую очередь вейпов.

– Есть сведения, что наша рес­публика с 20 миллионами жителей находится на пятом месте в мире по контрабанде табачных изделий, особенно вейпов. В школах дети курят. Столько больных детей! Почему мы не принимаем жесткие меры? – задался вопросом Серик Акылбай и призвал гражданское общество не оставаться в стороне, а бить тревогу, особенно из-за ситуации с вейпами и их распростране­нием среди детей.

...Как долго бизнес будет зарабатывать на здоровье нации, прикрываясь мораторием на проверки? И нужен ли такой бизнес, когда на кону будущее нации? – эти вопросы из аудитории пока без ответа.