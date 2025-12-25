Камбоджа и Таиланд сели за стол переговоров

Айман Аманжолова
корреспондент

Власти Камбоджи и Таиланда приступили к переговорам, чтобы урегулировать вооруженный конфликт по поводу границы стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Бангкок очень рассчитывает на то, что встреча приведет к положительным результатам», - заявил представитель Минобороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири.

Он отметил, что итоги консультаций будут зависеть от позиции Камбоджи.

Камбоджийская сторона также подтвердила факт начала переговоров, отметив, что Пномпень надеется на прекращение насилия, восстановление стабильности и на "содействие в скорейшем возвращении к нормальной ситуации".

Ожидается, что переговоры продлятся до субботы на пограничном пункте в таиландской провинции Чантхабури.

Ранее в Бангкоке требовали, чтобы Камбоджа первая объявила режим прекращения огня, поскольку, по версии таиландской стороны, именно камбоджийские военные нарушили перемирие.

Стороны в минувший понедельник согласились на возобновление переговоров. Тем не менее, в среду поступали сообщения о новых боестолкновениях на границе.

Таиланд и Камбоджа ведут территориальный спор в связи с тем, как в колониальную эпоху была проведена граница между ними. Разногласия вылились в пять дней боев в июле 2025 года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 1 млн человек пришлось покинуть свои дома; сообщается о гибели не менее 40 человек.

Президент США Дональд Трамп обещал, что приложит все усилия для урегулирования нового вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей.

