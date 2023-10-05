Камшыбек Кункабаев уступил Баходиру Джалолову в битве за золото Азиады
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Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером Азиатских игр-2022 в китайском Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финале весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев бился против узбека Баходира Джалолова.
Битва принципиальных соперников завершилась победой Джалолова – Кункабаев записал в свой актив серебряную медаль Азиады.
Ранее казахстанская боксерша Карина Ибрагимова также выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу.