Бокс: Карина Ибрагимова завоевала серебряную медаль на Азиаде
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Кроме того, борец Алимхан Сыздыков завоевал бронзовую медаль
Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 кг, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.
В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя.
Ранее Ибрагимова завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже.
Борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков стал бронзовым призером Азиатских игр. В схватке за бронзовую медаль в весе 130 кг он победил борца из Туркменистана Айбегшазаду Курраева со счетом 5:1.
Таким образом, выступавшие в 6 весовых категориях борцы из Казахстана завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.