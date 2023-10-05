Бокс: Карина Ибрагимова завоевала серебряную медаль на Азиаде

Кроме того, борец Алимхан Сыздыков завоевал бронзовую медаль

Фото: пресс-служба минтуризма и спорта, Сали Сабиров/olympic.kz

Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 кг, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя.

Ранее Ибрагимова завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже.

Борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков стал бронзовым призером Азиатских игр. В схватке за бронзовую медаль в весе 130 кг он победил борца из Туркменистана Айбегшазаду Курраева со счетом 5:1.

Таким образом, выступавшие в 6 весовых категориях борцы из Казахстана завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.