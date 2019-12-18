Общество
Канат Бозумбаев назначен помощником Президента РК
Глава государства подписал указ о назначении Каната Бозумбаева помощником Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в указе.
Другим указом Глава государства освободил Маулена Ашимбаева от должности помощника Президента
РК.