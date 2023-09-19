Канат Шарлапаев назвал себя кандасом

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Во время пресс-конференции в правительстве журналисты спросили у главы Минпромышленности, планирует ли он изучать казахский язык.

«Я учу свой родной язык. Я хожу на уроки казахского языка 5 раз в неделю. Ко мне приходит учитель, и я учу казахский язык. Я не чужой человек. Я кандас, вернувшийся в Казахстан», – заявил министр, ответив на вопрос на казахском языке.

Напомним, 4 сентября Токаев назначил Шарлапаева главой нового министерства промышленности и строительства.

Ранее Канат Шарлапаев возглавлял АО НУХ «Байтерек».