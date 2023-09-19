Канат Шарлапаев назвал себя кандасом
457
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал журналистам, изучает ли он казахский язык.
Во время пресс-конференции в правительстве журналисты спросили у главы Минпромышленности, планирует ли он изучать казахский язык.
«Я учу свой родной язык. Я хожу на уроки казахского языка 5 раз в неделю. Ко мне приходит учитель, и я учу казахский язык. Я не чужой человек. Я кандас, вернувшийся в Казахстан», – заявил министр, ответив на вопрос на казахском языке.
Напомним, 4 сентября Токаев назначил Шарлапаева главой нового министерства промышленности и строительства.
Ранее Канат Шарлапаев возглавлял АО НУХ «Байтерек».