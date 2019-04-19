Кандидатов на президентских выборах в РК будут проверять на 107 психических заболеваний
Анастасия Прилепская
Для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в Казахстане претендентам необходимо будет пройти освидетельствование у психиатра, чтобы исключить 107 психических заболеваний. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева на пресс-конференции после заседания ЦИК РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Совместным нормативно-правовым актом Министерства здравоохранения и ЦИК РК регламентирован порядок медицинского освидетельствования кандидата в Президенты РК и перечень заболеваний, препятствующих регистрации кандидата. Перечень состоит из 107 заболеваний, включающих в себя психические расстройства, проявления которых сопровождаются нарушениями интеллекта или памяти, социальной опасностью для себя и окружающих. Для установления или подтверждения факта наличия или отсутствия заболеваний, препятствующих регистрации кандидата, проводится медицинское освидетельствование", - сказала Лязат Актаева.
Она также отметила, что основанием для медицинского освидетельствования является представленная кандидатом выписка из протокола республиканского общественного объединения о его выдвижении.
Освидетельствование проходит в организации здравоохранения по месту прикрепления. Психиатр проверяет, не состоит ли пришедший на освидетельствование на психиатрическом учете, в ходе беседы собирает анамнез – историю жизни и заболеваний кандидата. Также врач проводит объективный осмотр для выявления психических и поведенческих расстройств.
"При отсутствии у кандидата заболеваний из перечня препятствующих регистрации, врач-психиатр оформляет справку в соответствии совместным постановлением ЦИК и приказом МЗ РК. При подозрении на наличие заболеваний из перечня, психиатр направляет обследуемого на врачебную консультативную комиссию при Центре психического здоровья", - уточнила вице-министр здравоохранения.
В дальнейшем, по ее словам, врачебная консультативная комиссия при отсутствии признаков заболевания оформляет справку – медицинское заключение. А в случае, если комиссия подтверждает заболевания из перечня, обследуемому выдается заключение о наличии заболеваний, препятствующих регистрации.
Справка о наличии либо отсутствии заболеваний выдается в срок не более трех календарных дней кандидату и действительна в течение срока выборов Президента РК.
Лязат Актаева также уточнила, что для регистрации кандидатам не нужно проходить обязательное обследование на наличие в организме алкоголя или наркотических веществ.