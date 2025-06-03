Каникулы с пользой

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В нынешнем году летним отдыхом планируется охватить 93% учащихся региона, или 134 812 юных жителей области. Как рассказал руководитель отдела воспитательной работы областного управления образования Дулат Хамзин, со 2 июня 1 530 детей смогут отдохнуть в лечебном пансионате «Геолог Казахстана» в российском Железноводске. Лагерь «Жас өркен» в Индерском районе, открывающийся 10 июня, примет за несколько сезонов тысячу учащихся, а лагерь «Арай» в Махамбетском районе с 10 июля – еще 480 детей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За счет республиканского и местного бюджетов планируется организация экскурсий по историческим и живописным местам Казахстана. Кроме того, при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» 340 школьников поедут в лагерь Delve camp в Туркестанской области.

Стоит отметить, что путевками поощряются дети из малоимущих и многодетных семей, а также отличники учебы. В летних лагерях будут работать свыше двух тысяч педагогов, прошедших специальный отбор.

В текущем году впервые реализуется несколько новых проектов: Tech camp в рамках Года рабочих профессий, IT camp рolytech с уклоном на использование искусственного интеллекта, «Экопатруль» для юных защитников природы при государственном природном резервате «Ақжайық», а также GID 167+ совместно с Атырауским областным управлением физической культуры, спорта и туризма, который будет привлекать гидов в летние лагеря для популяризации туризма в регионе. А еще летом во все музеи вход для отдельных категорий детей будет бесплатным.

Различные направления пре­дусмотрены для тех, кто пожелает работать в каникулярный период. Трудоустроят более 20 тыс. учащихся. Они будут осваивать профессиональные навыки, работая в садоводческих, строительных и ремонтных бригадах.

– С начала года во многих школах и колледжах были созданы группы, которые в помощь своему учебному заведению участвуют в небольшом ремонте, посадке и поливе деревьев. Также мы попросили родителей, у кого есть собственный бизнес, принять на несложную оплачиваемую работу старшеклассников. По проекту «Жасыл ел» ребята от 16 лет и старше занимаются благоустройством и озеленением населенных пунктов. В общей сложности набирается более 20 тысяч человек по всей области, – пояснил Дулат Хамзин.

В 106 школах региона будут организованы этнолагеря с размещением детей в юртах, в 69 школах – дневные палаточные лагеря.

#отдых #лето #каникулы

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