Каникулы с пользой
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В нынешнем году летним отдыхом планируется охватить 93% учащихся региона, или 134 812 юных жителей области. Как рассказал руководитель отдела воспитательной работы областного управления образования Дулат Хамзин, со 2 июня 1 530 детей смогут отдохнуть в лечебном пансионате «Геолог Казахстана» в российском Железноводске. Лагерь «Жас өркен» в Индерском районе, открывающийся 10 июня, примет за несколько сезонов тысячу учащихся, а лагерь «Арай» в Махамбетском районе с 10 июля – еще 480 детей.