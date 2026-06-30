Реанимобили для отдаленных сел

Вручая ключи от машин мед­работникам, аким области Марат Султангазиев отметил, что обновление автопарка скорой помощи – часть системной работы по модернизации местной сферы здравоохранения. Это позволит сократить время прибытия бригад врачей на вызовы, особенно в сельской местности, и повысить качество оказания медицинской помощи населению.

По данным местных властей, в последнее время существенно улучшилась материально-техническая база медучреждений. Так, в клиники поступило 347 единиц оборудования на сумму свыше 6 млрд тенге. В этом перечне – магнитно-резонансные томо­графы, ангиографы, приборы для диагностики онкозаболеваний. Введены в эксплуатацию 38 объек­тов, в том числе больницы, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

В Каскелене также состоялась церемония вручения ключей от квартир. Долгожданную крышу над головой обрели 70 семей – многодетные, матери-одиночки, люди с инвалидностью, выпускники детских домов. До конца года в Карасайском районе Алматинской области новоселье справят еще 250 нуждающихся семей. Жилье для них возводится не только за счет государства, но и частных инвестиций. При выборе местоположения домов учитывается близость школ, больниц и предприятий, которые могут предоставить новоселам рабочие места.