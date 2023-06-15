Каныш Тулеушин назначен первым вице-министром цифрового развития

Постановлением Правительства Республики Казахстан Тулеушин Каныш Аманбаевич назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Каныш Тулеушин родился в 1983 году в городе Жезказгане.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, университет Оксфорда Брукса, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в коммерческих структурах.

В 2004-2005 годы – специалист отдела по обслуживанию юридических лиц, начальник отдела филиала АО «Темирбанк».

В 2006-2007 годы – главный эксперт департамента торгово-экономического анализа АО «Центр развития торговой политики».

В 2007-2008 годы работал начальником управления инновационной политики департамента индустриально-инновационной политики Министерства индустрии и торговли РК.

С 2008 по 2011 год работал консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

В 2011-2013 годы – вице-министр индустрии и новых технологий РК.

В 2013-2016 годы – управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

В 2016-2017 годы – председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

С 2018 года по настоящее время работал в коммерческих структурах.