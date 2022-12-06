«Капланбек» закрыт. Временно

Общество
Любовь Доброта, Туркестанская область

Полтора года автомобилистам и пешеходам придется искать другой маршрут для пересечения границы между Казахстаном и Узбекистаном, объезжая стороной село Капланбек.

Таможенный пост «Капланбек» закрыт на реконструкцию. Необходимость в ее проведении назрела давно, поскольку работать пограничникам и сотрудникам таможни приходилось на этом переходе в очень стесненных условиях.

Ограниченная территория, скученность транспорта и людей, стремящихся попасть из одной страны в другую, давно стали притчей во языцех. Огромные очереди из людей и машин, часовое ожидание вызывали возмущение всех, кто пересекал границу. Устаревшее оборудование технических средств контроля сказывалось на обслуживании, проверке таможенных деклараций и досмотре грузов.

Перестройка пункта пропус­ка продлится полтора года и обойдется государственной казне в 15 млрд тенге. Эти средства казахстанской стороне были выделены правительством КНР в рамках льготного (под 2% годовых) займа.

В период реконструкции сотрудники поста будут задействованы на других пограничных переходах, которых в общей сложности вдоль границы на территории области насчитывается пять. Казахстанцы вправе воспользоваться любым из них по своему усмотрению.

После завершения строительных работ таможенный пост «Капланбек» существенно расширит свою территорию. Здесь предполагается установить три инспекционных досмотровых комплекса, один из которых будет работать на выезд, а два – на въезд автотранспорта в Казахстан.

После модернизации пропускная способность таможенного поста увеличится восьмикратно. Ежесуточно вместо 1 000 автомашин здесь смогут пропускать до 8 400 автомобилей, тем самым сократив время прохождения через государственную границу с двух часов до 25 минут. При досмотре фур водителям не придется даже выходить из кабины. При рентгене параллельно будут сниматься весовые и габаритные параметры грузового транспорта.

В пассажирских терминалах и на стоянках для водителей будут созданы все необходимые условия, как в международных аэропортах. Там намерены открыть кафетерии, комнаты матери и ребенка, оборудовать санузлы.

К тому же пункты пропуска планируют обеспечить обязательным физическим разделением потоков движения, чтобы исключить пересечения. Намечено установить единые сквозные коридоры технического контроля для безостановочного движения транспортных средств с автоматизацией всего цикла их перемещения.

Два года назад подобную реконструкцию провели на таможенном посту «Б. Коныс­баева». Сейчас за сутки через него в обе стороны проходят около 1 500 автотранспорт­ных средств и 10 тыс. граж­дан. Тем самым переход через границу стал намного комфортнее, да и поступления в государственную казну заметно увеличились.

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