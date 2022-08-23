Общество
Капшагайское водохранилище начали ремонтировать в Туркестанской области
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Ремонт Капшагайского водохранилища начался в Байдибекском районе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Первым делом подрядная организация приступила к восстановлению плотины. Подготовительные работы к столь масштабному ремонтно-строительному проекту, предусматривающему два этапа, начались несколько месяцев тому назад.

Сметная стоимость проекта – 2 млрд тенге.

Водохранилище, расположенное у населенного пункта Казата, находится на балансе РГП «Казводхоз». Стратегически важный объект был построен 40 лет назад, и с тех пор не ремонтировался. Местные жители неоднократно обращали внимание властей на его аварийное состояние, не позволяющее использовать водоем на полную мощность. 

Проектная вместимость водохранилища составляет 34 млн кубических метров, глубина – до 23,6 метра, средняя глубина – до 10 метров, длина плотины – 1,8 километра.

В связи с ремонтными работами в следующем году водохранилище не будет полноценно функционировать, а это значит, что земледельцам следует вдумчиво подойти к выбору культур для возделывания.

Восстановление же водоема  позволит решить ряд стратегических вопросов в аграрном секторе, включая расширение площади орошаемых земель.

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