Фото: ekaraganda.kz
Общество , Образование
"Караганадинской": аттестаты с ошибкой выдали выпускникам школы в Караганде

Выпускникам одной из школ в Карагандинской области выдали аттестаты с ошибкой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Ошибка в аттестатах, выданных выпускникам карагандинской общеобразовательной школы №25, стала достоянием общественности: снимок с опиской в названии области («Караганадинской») распространился по социальным сетям, сопровождаемый комментариями о том, «не переименовали ли область» и опасениями, будут ли такие аттестаты действительными, и нет ли подобной ошибки в других аттестатах.  

Отдел образования Караганды эту ситуацию прокомментировал. Согласно Правилам по организации заказа, хранению, учету и выдаче бланков документов государственного образца об образовании руководители организации образований издают приказ. В этом приказе описываются детали о назначении и осуществлении работы по учету, хранению и выдаче бланков, а также о назначении ответственного должностного лица от организации образования.

«Бланк после заполнения должен проверяться на точность и безошибочность внесенных записей. К сожалению, имеются факты, когда при заполнении допускаются ошибки. Документ, составленный с ошибками, считается испорченным. Поэтому при обнаружении ошибки в бланках необходимо обратиться к директору школы. Виновные за заполнение и выдачу аттестатов с ошибками лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – отметили в отделе образования. 

 

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