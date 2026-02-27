Регистрация и онлайн-тестирование пройдут со 2 по 15 марта
МНВО совместно с АО «Фонд науки» при поддержке ОФ «Қазақстан халқына» объявляет о начале масштабного отбора 100 000 участников для участия во II этапе программы AI-Sana, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Программа направлена на формирование нового поколения специалистов со знаниями в сфере искусственного интеллекта и предпринимательства, способных создавать прикладные AI-решения для приоритетных отраслей экономики Казахстана.
Регистрация и онлайн-тестирование пройдут со 2 по 15 марта (до 23:59).
Пройти регистрацию и тестирование можно:
1. Через мобильное приложение PlatonusApp (для обучающихся ОВПО, использующих платформу Platonus);
2. Если ваш университет не работает на платформе Platonus, то можете перейти по ссылке, либо через официальный сайт.
Начало обучения запланировано на 25 марта, завершение II этапа – 10 июня.
К участию в конкурсном отборе допускаются:
- действующие студенты, магистранты и докторанты организаций высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан;
- обучающиеся по международной стипендиальной программе «Болашак» в 2026 году;
- участники, прошедшие базовые курсы по искусственному интеллекту в рамках I этапа программы AI-Sana или других образовательных программ;
- лица с базовыми знаниями английского языка (сертификат не требуется). Базовый уровень английского необходим для дальнейшего обучения по программе – работе с AI-моделями, кодом (Python) и профильными материалами.
О II этапе программы
II этап является ключевым переходом от базового освоения AI к практическому применению технологий и разработке собственных проектов. К реализации привлечены ведущие международные эксперты, включая представителей Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института, венчурных фондов Кремниевой долины и международных бизнес-школ.
Подготовка материалов II этапа осуществляется при участии компании Zemex Inc. (США) под руководством Пола Кима, международного эксперта и члена Совета по развитию искусственного интеллекта при Президенте РК.
По итогам программы участники смогут:
- разрабатывать и обучать модели машинного обучения;
- работать с Python, Google Colab и Jupyter;
- применять большие языковые модели и API;
- создавать MVP и валидировать стартап-идеи;
- анализировать инвестиционные и отраслевые тренды;
- применять дизайн-мышление;
- учитывать этические аспекты AI;
- формировать концепцию технологического стартапа.
Программа «AI-Sana» реализуется в рамках национальных приоритетов научно-технологического и инновационного развития РК и направлена на формирование крупнейшего в стране сообщества в сфере искусственного интеллекта.
Подробная информация доступна на официальном сайте.