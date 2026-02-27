Стартует отбор 100 000 участников во II этапе программы AI-Sana

Образование,Наука
Дана Аменова
специальный корреспондент

Регистрация и онлайн-тестирование пройдут со 2 по 15 марта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МНВО совместно с АО «Фонд науки» при поддержке ОФ «Қазақстан халқына» объявляет о начале масштабного отбора 100 000 участников для участия во II этапе программы AI-Sana, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Программа направлена на формирование нового поколения специалистов со знаниями в сфере искусственного интеллекта и предпринимательства, способных создавать прикладные AI-решения для приоритетных отраслей экономики Казахстана.

Регистрация и онлайн-тестирование пройдут со 2 по 15 марта (до 23:59).

Пройти регистрацию и тестирование можно:

1. Через мобильное приложение PlatonusApp (для обучающихся ОВПО, использующих платформу Platonus);

2. Если ваш университет не работает на платформе Platonus, то можете перейти по ссылке, либо через официальный сайт.

Начало обучения запланировано на 25 марта, завершение II этапа – 10 июня.

К участию в конкурсном отборе допускаются:

- действующие студенты, магистранты и докторанты организаций высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан;

- обучающиеся по международной стипендиальной программе «Болашак» в 2026 году;

- участники, прошедшие базовые курсы по искусственному интеллекту в рамках I этапа программы AI-Sana или других образовательных программ;

- лица с базовыми знаниями английского языка (сертификат не требуется). Базовый уровень английского необходим для дальнейшего обучения по программе – работе с AI-моделями, кодом (Python) и профильными материалами.

О II этапе программы

II этап является ключевым переходом от базового освоения AI к практическому применению технологий и разработке собственных проектов. К реализации привлечены ведущие международные эксперты, включая представителей Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института, венчурных фондов Кремниевой долины и международных бизнес-школ.

Подготовка материалов II этапа осуществляется при участии компании Zemex Inc. (США) под руководством Пола Кима, международного эксперта и члена Совета по развитию искусственного интеллекта при Президенте РК.

По итогам программы участники смогут:

- разрабатывать и обучать модели машинного обучения;

- работать с Python, Google Colab и Jupyter;

- применять большие языковые модели и API;

- создавать MVP и валидировать стартап-идеи;

- анализировать инвестиционные и отраслевые тренды;

- применять дизайн-мышление;

- учитывать этические аспекты AI;

- формировать концепцию технологического стартапа.

Программа «AI-Sana» реализуется в рамках национальных приоритетов научно-технологического и инновационного развития РК и направлена на формирование крупнейшего в стране сообщества в сфере искусственного интеллекта.

Подробная информация доступна на официальном сайте.

