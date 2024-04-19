Караулы Нацгвардии из-за подтоплений перевезли более 1 700 осужденных

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Кадиша Ныгмет

В рамках ЧС в некоторых регионах страны подразделениями Национальной гвардии принимаются меры по оказанию помощи населению. Кроме того, проводится эвакуация тех лиц, кто не может этого сделать самостоятельно.

фото из архива "КП"

Так, из-за ухудшения паводковой ситуации в Западно-Казахстанской области и угрозы подтопления учреждений уголовно-исполнительной системы было принято решение о вывозе осужденных из УИС № 27 города Уральска в другие исправительные учреждения по Казахстану. Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК, военнослужащими воинских частей 7552 (г. Алматы), 6505 (г. Караганда) и 6655 (г. Актобе) в кратчайшие сроки из города Уральска железнодорожными караулами были вывезены около 700 осужденных. Для перевозки были задействованы специальные автомобили и железнодорожные вагоны. Для осуществления всех необходимых по протоколу процедур привлекались более 400 военнослужащих войск правопорядка.

Стоит отметить, что в конце прошлой недели аналогичную перевозку осужденных произвели на севере Казахстана. Из-за угрозы подтопления учреждения УИС № 48 города Петропавловска было принято решение о вывозе более 750 осужденных мужчин в женскую колонию (УИС № 50) в этом же областном центре. Но прежде, конечно, всех женщин, а их было чуть более 300, вывезли из нее. На данный момент женщины-осуж­денные перевезены в учреждения УИС в поселке Коксун, что в Карагандинской области. Аналогичные меры были приняты в отношении лиц, содержащихся под стражей в СИЗО города Петропавловска, – их экстренно эвакуировали в Кокшетау.

Напомним, личный состав Национальной гвардии практически сразу начали привлекать к ликвидации последствий первой волны наводнений, а затем и предотвращению большого урона при подходе второй волны. Гвардейцы совместно с полицейскими, спасателями, волонтерами активно участвуют в оповещении и эвакуации граждан из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок, патрулируя охваченные половодьем улицы, проводят берегоукрепительные работы, заготавливают и укладывают мешкотару с инертными материалами, осуществляют отвод воды и очистку каналов.

С первых дней противопаводковых мероприятий в стране в круглосуточном режиме трудятся сотни военнослужащих, а в общем уже задействованы свыше 3 тыс. офицеров, сержантов, курсантов и солдат. Задействованы 119 автомобилей, четыре вертолета и два самолета. Эвакуированы 1 666 человек, оповещены 378 граждан, очищено 10 180 мет­ров арыков.

#паводки #Нацгвардия #осужденные

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