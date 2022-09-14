Караван добрых дел

Начало осени оказалось щедрым на яркие и незабываемые события в области Жетысу. Вдвойне радует, что новые объекты открываются в самых отдаленных аулах региона: если в северном Алакольском районе открылся Дом культуры, то на другом

конце области, в селе Лесновка, – новый спортивный комплекс.

Открытие Дома культуры в ауле Актубек Алакольского района стало долгожданным подарком для всех сельчан. Его построили в рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі». Общая стоимость объекта составила более 600 млн тенге. Здесь имеется и большой актовый зал на 150 мест, и библиотека с фондом более 16 тыс. книг.

Удобные кабинеты для сотрудников, столовая, медпункт и гардеробная подчеркивают современный стиль сельского Дома культуры. На втором этаже находятся танцевальный зал, библио­тека, кабинеты для кружковой деятельности.

Как же обрадуются местные маленькие балерины, когда увидят свой зеркальный зал! Таким хореографическим чудом может похвастать не каждый городской дом культуры. Думается, что теперь и стар и млад будут спешить сюда вечерами, в свободное время, чтобы заниматься своим любимым хобби. А чтобы в центре культуры было всегда тепло и уютно, с учетом местного климата он будет отапливаться отдельной котельной на твердом топливе. Конечно, строители не забыли и про благоустройство, высадив рядом 30 молодых елей, сосен и дубов.

Отметим, что село Актубек активно развивается, есть хорошие перспективы. Большую часть населения составляет молодежь. Теперь мы знаем, что аул заживет новой культурной жизнью. Дети могут посещать новые кружки каждый по своим творческим интересам, бабушки –участвовать в хоре, а шахматис­ты-аксакалы – устраивать турниры и побеждать.

А для жителей маленького аула Тарас Аксуского района меценат Толеген Макашев построил новое здание медицинского пункта. До этого он располагался в здании 1973 года постройки. Как отметил сын бизнесмена Таскын Макашев, идея строительства нового объекта зародилась у них с отцом еще в 2020 году. Но наступили тяжелые времена, пандемия, и работы были приостановлены. Спустя время они смогли выполнить обещание, данное землякам, и с нуля возвели здание медицинского пункта.

Четыре светлые комнаты, где удобно работать персоналу и приятно находиться пациентам, радуют глаз. Жители Тараса от всей души благодарили предпринимателей за заботу и внимание к чаяниям аулчан.

Макан Дуйсенбина живет в Тарасе более пятидесяти лет, вырастила детей, воспитывает внуков. «В нашем ауле сегодня замечательный день. Большой праздник. Спасибо всем за внимание к нашим заботам. Думаю, в каждом селе есть такие ребята, как Таскын Макашев. Они молодые, инициативные, трудолюбивые и, главное, неравнодушные люди. Именно благодаря им мы сегодня имеем новый медицинский пункт. Огромное спасибо Толегену и Таскыну Макашевым за такой подарок землякам», – поблагодарила женщина.

Внутри здания расположены фельдшерский кабинет, прививочная, обрудованные согласно требованиям дня. Возможности сельского медицинского пункта позволяют оказывать своевременную медицинскую помощь всем жителям села, где проживают около четырехсот человек.

Не остались без подарка и жители Лесновки Панфиловского райо­на. Детям и взрослым пришелся по душе современный спортивный комплекс. Предприниматель Айдын Султанов не смог остаться в стороне от проблем подрастающего поколения и построил для них спортивную школу на 50 мест, обеспечил нужным инвентарем и оборудованием. Общая площадь объекта составляет более 300 кв. м. В залах комплекса уже началась подготовка юных спортсменов к ближайшим соревнованиям.

Дети, которые раньше тренировались в здании старой мечети, особенно рады просторным залам.

– Раньше мы занимались в неприспособленном месте. Но несмотря на это я стал чемпионом района, затем области. Теперь, когда в новом спорткомплексе есть все условия, смогу добиться новых высот. Большое спасибо за заботу о нас, – отметил молодой спортсмен Али Калиакын.

Это четвертый спортивный комплекс, открывающийся в Панфиловском районе по инициа­тиве и при поддержке сельчан и меценатов. Планируется также с помощью предпринимателей в рамках Года детей открыть еще один спортивный объект.

А в селах Пиджим и Улкеншыган в рамках государственной программы строят сразу два новых спортивных комплекса на 190 мест. «Мы создаем все условия для сельской детворы, чтобы у каждого из них была возможность заниматься спортом, укреплять свое здоровье. Благодарим наших предпринимателей и верим, что в новых спортивных залах мы воспитаем еще не одного чемпиона», – отмечали земляки в своих словах благодарности.