Карету скорой разорвало в ДТП с грузовиком в Жетысу: погибли 2 медработника (видео)

В Жетысуской области произошло смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи и грузовика "Урал", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Фото: пресс-службы ДП области Жетису

Дорожная авария случилась в Аксуском районе на автодороге местного значения Колтабан – Матай.

Предварительно установлено, что виновником ДТП является 57-летний водитель скорой помощи, который, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком.

"В результате ДТП водитель бусика и 54-летний местный фельдшер скончались на месте происшествия. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование", – отметили в полиции.