Карин провел совещание по программе воспитательной работы в школах

Образование
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он указал на необходимость комплексного подхода в воспитательном процессе при тесном взаимодействии государства, школ и родителей

Фото: akorda.kz

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам дальнейшей реализации обновленной программы воспитательной работы «Адал азамат», основанной на общенациональных ценностях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

На совещании были заслушаны доклады министра просвещения Гани Бейсембаева и Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Динары Закиевой.

Ерлан Карин отметил, что главная задача программы – совершенствование и систематизация воспитательной работы среди подрастающего поколения. Он подчеркнул, что данной работой должны быть охвачены все учреждения образования.

Госсоветник указал на необходимость комплексного подхода в воспитательном процессе при тесном взаимодействии государства, школ и родителей.

По итогам совещания поручено продолжить работу по дальнейшему внедрению программы воспитательной работы в школах и колледжах.

#Карин #школы #воспитание

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