Картины Карипбека Куюкова впервые представлены в Совете Европы

В штаб-квартире Совета Европы состоялась презентация антиядерного вектора внешней политики Казахстана в контексте выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на Генеральной ассамблее ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

В мероприятии, проведенном под эгидой Совета Европы и Генконсульства РК в Страсбурге, приняли участие сотрудники организации, постоянные представители стран-членов в ранге послов, иностранные дипломаты, правозащитники и эксперты.

Казахский художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков впервые представил свои картины в этой старейшей правозащитной организации Европы. Его экспозиция на тему “ПРЕОДОЛЕНИЕ” была в целом посвящена противодействию нарастающей конфронтации между ядерными державами. Художник также постарался привлечь внимание общественности к обеспечению прав человека на здоровую окружающую среду, а также сделал акцент на продвижении прав людей с ограниченными возможностями.

“Для меня большая честь представлять народ Казахстана в Совете Европы. Я родился недалеко от ядерного полигона, поэтому мне важно показать миру последствия радиационного облучения. Как человек с ограниченными физическими возможностями, я обращаюсь к вам, здоровым и полноценным людям, с призывом не быть пассивными, а сделать всё, чтобы избежать ядерной катастрофы”, - сказал К.Куюков.

Генеральный консул Ануарбек Ахметов подробно рассказал об участии Главы государства в ГА ООН, выдвинутых им инициативах, его усилиях по предотвращению противостояния между ядерными державами, а также о роли Казахстана в глобальных процессах разоружения и нераспространения.

Важным элементом мероприятия стало выступление лауреата “Junior Eurovision 2021”, казахстанского школьника с особыми потребностями, Бекнура Жанибекулы, исполнившего песни на казахском, английском, французском и итальянском языках. Зрители были восхищены силой духа и талантом юного казахстанского певца.

Иностранные участники дали высокую оценку проведенному мероприятию, поблагодарили казахстанскую сторону и поддержали усилия нашей страны в деле ядерного разоружения, защиты окружающей среды и продвижения прав людей с ограниченными возможностями.

Посол Мексики Хосе Альфонсо Суарес отметил, что его страна рассматривает Казахстан, Австрию и Норвегию как важных союзников в международных действиях против ядерной программы. “Мексика всегда будет союзником Казахстана, а культура является важным средством для достижения гармонии и мира на планете”, - заявил посол.

Организаторы и участники мероприятия выражают искреннюю благодарность всем казахстанцам, оказавшим спонсорскую поддержку для реализации визита во Францию художника и активиста Карипбека Куюкова.