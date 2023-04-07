Картофель более чем на треть подешевел для карагандинцев

Цену на картофель снизили более чем на 30% в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

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Излишних посредников выявили в поставках плодоовощной продукции в торговые сети Карагандинской области. Представителям крупных торговых сетей предложили работать напрямую с товаропроизводителями.

Теперь в сети супермаркетов «Корзина» и «Южный» напрямую без посредников будет поставляться картофель крестьянского хозяйства «Нейдоровское», что снизило цену этого важного социального продукта со 160-180 тенге до 115. В супермаркет же «Норма» будет поступать социальный картофель КХ «Шанс» по 70 тенге за килограмм.

Таким образом для потребителей региона картофель подешевел более чем на 30%.

В агентстве напомнили, что по закону размер предельной торговой надбавки на социально значимые продтовары не должен превышать более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.