Карты, деньги, приговор

Кто такие дропперы, или просто дропы? Роль их проста – стать посредниками: на их банковские карты или счета поступают деньги, а уже оттуда они должны перевести их на чужие реквизиты. Заработок – определенный процент от суммы «сделки». То есть дропперы – это люди, дающие напрокат свои банковские данные. Зачастую будущие дропперы специально открывают карты и счета по требованию «работодателя».

Вся беда в том, что посредниками они становятся в незаконных схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

Знают ли сами дропперы, во что они оказываются втянутыми? Чаще всего – даже не подозревают, и тут «виноваты» два фактора. Во-первых, нередко подписываются на подобную подработку пенсионеры, безработные, студенты, которые в силу определенных причин просто не подозревают о возможном риске. А во-вторых, наниматели обычно выдают легенду: что-то вроде «бизнесмену для финансовых операций нужно несколько счетов, денег много, налоговый лимит превышать нельзя». А то, что поступившие деньги надо перевести на еще какие-то счета, так это просто «запасные аэродромы» компании. Убедительно ведь звучит! Тем более и помогать надо не за бесплатно, вот люди и соглашаются.

И соглашаются, к сожалению, активно: Агентством РК по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге. Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Например, карта могла быть открыта на гастарбайтера, который уже давно уехал на родину, а карта все еще в «деле».

Что грозит дропперу? Реальное наказание, потому что он является одним из фигурантов мошеннической схемы, а его банковские счета – прямыми инструментами преступления. Более того, именно дроппер становится первым звеном, выявленным правоохранительным органом при поступлении заявления. А часто – и единственным виновным, кому и придется все расхлебывать, потому что наниматели, как правило, давали инструкции, сколько и куда переводить, из-за рубежа.

Вот два показательных примера (информацию предоставила пресс-служба Верховного суда РК).

Карабалыкским райсудом Костанайской области рассмотрено два дела по искам о взыскании необоснованного обогащения к двум 19-летним студентам-дропперам. С каждого из них истец просила взыскать по более 9 млн тенге. Прежде истец со студентами знакома не была, сделок с ними не заключала, обязательств перед ними не имела, благотворительностью не занималась.

Один из ответчиков отрицал неосновательное обогащение, так как полученные им более 9 млн тенге (деньги истца. – Авт.) перевел на указанные мошенником счета. Второй отметил, что о банковских операциях по его счетам не знал, поступившие деньги другим не переводил, счет в банке не открывал. В ходе следствия выяснилось, что мобильное приложение банка было зарегистрировано его биометрической верификацией и вводом отправленных на его номер СМС⁄PUSH-кодов безопасности. Суд пришел к выводу, что в действиях ответчиков имело место неосновательное обогащение за счет истца. Оба иска удовлетворены.

Во втором случае пострадавшей оказалась 60-летняя жительница Кызылорды. Ей позвонил неизвестный, представившийся оператором сотовой компании. Завладев данными ее банковской карты, мошенники смогли оформить на ее имя кредит на сумму 4,8 млн тенге, деньги сразу же были переведены на счета других лиц.

После подачи заявления пенсионерка была признана потерпевшей, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК, ч. 2, п. 4 («Мошенничество»). Женщина просила суд взыскать с получателя банковского перечисления (дроппера) 2 млн тенге неосновательного обогащения.

Дроппер же рассказала: да, согласилась на предложение по Telegram о возможном заработке, по требованию открыла в банке счет, куда поступили деньги, которые она затем по указанию мошенников перечислила третьим лицам. За каждую транзакцию получила… по 5 тыс. тенге.

Расплата оказалась гораздо дороже: суд взыскал с дроппера в пользу пенсионерки 2 млн тенге. Кызылординский облсуд согласился с этим решением, отметив, что дроппер при пос­туплении денег от неизвестного лица не вернула их обратно, поэтому перечисление ею денег иным лицам расценивается как распоряжение по своему усмотрению. В связи с тем, что дроппер не доказала законность получения 2 млн тенге, суд обязал ее вернуть эти деньги пенсионерке.

Как не попасться на удочку мошенников и не остаться крайним, пытаясь заработать?

В Агентстве по финмониторингу отметили: подобное мошенничество относится к высокоинтеллектуальному виду преступлений, где очень много подводных камней. В ведомстве предупреждают об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов: «Настоятельно рекомендуем быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях. Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы, и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы. Ваше внимание и осторожность – залог финансовой безопасности страны!»

Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с финрегуляторами инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам; внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания; ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту, и усилены проверки клиентов, владеющих десятью и более картами; разработаны формы для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.