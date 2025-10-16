В преддверии Дня Республики в Астане состоялось пленарное заседание XII Гражданского форума Казахстана, прошедшего под девизом «Справедливый Казахстан: партнёрство гражданского общества и государства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Минкультуры

По данным ведомства, в работе заседания приняло участие более 700 делегатов, в числе которых депутаты Парламента РК, представители государственных органов и дипломатического корпуса, неправительственных организаций, бизнес-сообщества, отечественные и международные эксперты. На форуме также присутствовали 38 зарубежных участников, включая представителей 19 посольств, 10 международных структур и делегатов из шести стран.

Пленарное заседание открылось приветственным словом Главы государства, которое зачитал помощник Президента Республики Казахстан по внутренней политике и коммуникациям Арман Кырыкбаев.

«Сегодня в Казахстане действует более 18 тысяч неправительственных организаций. Их по праву можно считать надежными партнёрами государства. Вы активно содействуете укреплению единства и согласия в стране, воплощению принципов «Адал азамат», «Закон и порядок», «Таза Казахстан». Выражаю вам искреннюю признательность. Государство неизменно придаёт особое значение развитию гражданского общества. За последние пять лет объём средств, выделяемых на социальный заказ, увеличился почти вдвое. Эти средства направляются на реализацию благих инициатив, поддержку нуждающихся и молодёжи. Такое эффективное партнёрство в духе общих интересов будет и впредь получать дальнейшее развитие. Уверен, что конструктивные идеи и дельные предложения, прозвучавшие сегодня, придадут новый импульс развитию гражданского общества», - написал в своем обращении Глава государства.

В ходе мероприятия были представлены экспертные доклады и предложения представителей НПО по ключевым направлениям — от устойчивого развития и экологии до цифровизации, инклюзии и поддержки молодежных инициатив. Участники отметили, что эффективное партнёрство между государством, бизнесом и гражданским обществом является основой для построения справедливого и устойчивого Казахстана.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева, обращаясь к делегатам форума, выразила признательность гостям и спикерам, выступившим с содержательными докладами. Она выразила уверенность, что озвученные сегодня идеи и предложения в будущем найдут своё практическое воплощение и будут способствовать укреплению доверия, социальной ответственности и диалога в обществе.

Аида Балаева отметила также важность парламентской реформы, которая улучшит законодательную основу и сделает процесс принятия государственных решений более прозрачным и справедливым.

«Реформа Парламента, о которой Президент говорил в своём Послании, является важным этапом политической модернизации страны. Она создаёт условия для совершенствования законодательной культуры и обеспечивает большую открытость и справедливость в процессе принятия государственных решений. В связи с этим призываю всех представителей гражданского общества активно включиться в обсуждение этой реформы и донести её смысл до широкой общественности», - отметила министр.

За последние пять лет на основе рекомендаций, выработанных по итогам Гражданского форума, в Казахстане были приняты стратегически важные документы (в том числе Концепция развития гражданского общества до 2030 года, закон «Об общественном контроле», законодательные поправки о внедрении института онлайн-петиций и другие).

Также были внесены изменения в регулирование деятельности общественных советов, проведения мирных собраний, благотворительности, волонтерства, государственного социального заказа и грантового финансирования НПО.

Накануне республиканского форума по всей стране прошли 20 аналогичных региональных мероприятий, в которых приняли участие более 3 000 неправительственных организаций. Также в течение года состоялся ряд встреч профильных министров с представителями отраслевых НПО, по итогам которых подготовлено более двухсот предложений.