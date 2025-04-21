Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили «Этноаул»

Президент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана побывали в национально-культурном комплексе, расположенном на территории заповедника «Азрет-Султан», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели восточный базар, где были представлены разнообразные виды зерновых культур.

Также они ознакомились с национальными блюдами и работами мастеров таких народных ремесел, как деревообработка, ткачество, войлоковаляние, гончарное ремесло и ювелирное искусство. Продолжением программы стала театрализованная постановка, посвященная казахским обычаям и обрядам.

Кроме того, были продемонстрированы навыки собак породы тазы и ловчих птиц.

#Казахстан #Токаев #президент #Туркменистан #Бердымухамедов

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