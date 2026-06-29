Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры

Глава государства отметил, что Казахстан ценит свои давние дружеские отношения с Грузией

Фото: Акорда

В ходе переговоров с участием членов официальных делегаций были обсуждены перспективы расширения политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил, что Казахстан ценит свои давние дружеские отношения с Грузией – проверенным временем надежным партнером на Южном Кавказе.

– Наши страны объединяют глубокие исторические корни, общие культурные ценности и прочные связи между народами, которые являются основой нашего тесного партнерства. Мы только что провели плодотворный обмен мнениями, в ходе которого вновь подтвердили общую приверженность развитию двустороннего сотрудничества, – подчеркнул Президент.

Президент выразил уверенность в том, что подписываемое сегодня Совместное заявление об установлении стратегического партнерства выведет казахско-грузинские отношения на качественно новый уровень.

– Торгово-инвестиционное взаимодействие остается основой казахско-грузинских отношений. Несмотря на глобальную нестабильность, двусторонний товарооборот имеет потенциал для дальнейшего роста. Казахстан инвестировал в экономику Грузии более полумиллиарда долларов и по-прежнему входит в число крупнейших инвесторов этой страны. Наши государства поддерживают успешное сотрудничество в энергетическом секторе. Мы намерены наращивать объемы транспортировки нефти по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Ведется активная работа в рамках межправительственной комиссии по торговле и экономике. Надеюсь, что сегодняшняя встреча будет способствовать определению новых приоритетов на будущее, – сказал Глава государства.

Премьер-министр Грузии особо отметил лидерство Касым-Жомарта Токаева, под чьим руководством Казахстан добился значительного прогресса.

– Казахстан является нашим надежным партнером в регионе Центральной Азии. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с принятием новой Конституции, что подчеркивает Ваше сильное лидерство и устойчивое развитие Казахстана. Вывод двустороннего партнерства на новый стратегический уровень открывает новые возможности для сотрудничества между нашими правительствами и народами. Я хотел бы поблагодарить Вас за принятие Совместного заявления о стратегическом партнерстве. Мы также высоко ценим наше тесное сотрудничество с Казахстаном на различных уровнях, будь то политический диалог или обмены на институциональном и правительственном уровнях. Все это способствует продвижению наших отношений, – сказал Ираклий Кобахидзе.

Президент Казахстана предложил придать дальнейшему развитию стратегического партнерства четкую структуру и разработать «дорожную карту», ориентированную на энергетику, инвестиции, транспортное сообщение, сельское хозяйство, цифровизацию, туризм и другие перспективные направления .

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.

В частности, в качестве ключевых участников развития Транскаспийского международного транспортного маршрута страны намерены принимать последовательные меры по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, расширению контейнерных перевозок, согласованию тарифной политики, а также по ускорению цифровизации.

За последние пять лет объем транзитных перевозок по ТМТМ вырос в 3,5 раза. Ожидается, что к 2029 году количество контейнерных поездов, курсирующих по маршруту, достигнет 3 000.

Помимо порта в Батуми, Казахстан заинтересован в расширении своего присутствия и в других портовых зонах Грузии. В частности, в прошлом году при участии казахстанских инвесторов в Поти был открыт новый мультимодальный терминал. Еще одним интересным проектом для укрепления межрегиональных связей представляется порт Анаклия.

Одним из перспективных направлений сотрудничества названа цифровизация и искусственный интеллект.

В ходе переговоров подтверждена готовность обмениваться опытом в области цифрового правительства, онлайн-госуслуг и GovTech-решений.

Казахстан приветствует участие грузинских стартапов и технологических компаний в программах Astana Hub и региональных технологических инициативах.

Кроме того, участники встречи уделили особое внимание укреплению партнерства в сферах здравоохранения, образования, культуры и туризма.

Президент отметил, что Грузия считается одним из популярных направлений для казахстанских туристов, в то время как в Казахстане также будут рады увеличению числа грузинских гостей.

Глава государства указал на важность поддержания культурных обменов и предложил организовать перекрестные Дни культуры двух стран.