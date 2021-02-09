Касым-Жомарт Токаев напомнил казахстанцам о юбилее Мукагали Макатаева

Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил о юбилее казахского поэта Мукагали Макатаева, сообщает Kazpravda.kz
.
"Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения поэта Мукагали Макатаева. Поэзия Мукагали – это сущность всех казахов. Его загадочные песни тронули сердца многих читателей. Это юбилейный праздник для каждой казахской семьи", – написал Президент на своей странице в Twitter
.
Глава государства добавил, что юбилей поэта совпадает с 30-летием Независимости Казахстана.
Мукагали Макатаев (1931-1976) – знаменитый казахский советский поэт и писатель, переводчик. Автор множества произведений, получивших всенародное признание. Как переводчик изложил на казахском языке произведения Шекспира, Данте и других великих мировых классиков.
Многие ставят Мукагали Макатаева в один ряд с такими великими авторами, как Абай и Мухтар Ауэзов, сравнивая его роль для казахской поэзии с ролью, которую сыграли для русской поэзии Михаил Лермонтов и Александр Пушкин.