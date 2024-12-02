Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму поздравления президенту Лаоса
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Глава государства поздравил президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита и его соотечественников с Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев отметил значительные успехи Лаоса в укреплении государственности и повышении благосостояния народа.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние отношения продолжат поступательно развиваться.