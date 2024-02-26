Касым-Жомарт Токаев ознакомился с «Мастерской Лу Баня»

Президент, Поездки, Технологии
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент подчеркнул, что для развития экономики важно увеличивать в стране число таких центров, как «Мастерская Лу Баня»

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев посетил Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, где ознакомился с деятельностью вуза и созданным на его базе учебным центром «Мастерская Лу Баня», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президент был проинформирован о научно-инновационной экосистеме высшего учебного заведения. По словам ректора Сауле Рахметуллиной, в прошлом году при университете был создан Центр компетенций Smart engineering, направленный на развитие импортозамещающих технологий в машиностроении и горно-металлургическом комплексе.

Главе государства рассказали о планах по созданию технопарка в области медицины, позволяющего молодежи заниматься инновационными проектами. В настоящее время разработано более 40 видов медицинских имплантатов, которые проходят клинические испытания.

Совместно с Казахстанско-немецким университетом намечено открытие института науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых.

В «Мастерской Лу Баня» имеются две лаборатории – «Инновационные конструкции автомобилей» и «SMART-технологии автомобилей». Уникальность центра заключается в возможности получения студентами практических навыков и проведения симуляционных испытаний автомобильных систем. Особое внимание уделяется изучению новых технологий по техническому обслуживанию и диагностике электромобилей и гибридных автомобилей.

Глава государства осмотрел SMART-стол, представляющий собой интеллектуальную организацию дорожного движения. Президента также ознакомили с учебными стендами, предназначенными для изучения гибридных автомобилей, электромобилей и принципов их зарядки.

Открытие в Казахстане «Мастерской Лу Баня» было инициировано Касым-Жомартом Токаевым и председателем Си Цзиньпином в мае 2023 года в Сиане на саммите «Центральная Азия – Китай».

Как сообщили главе государства, одной из целей университета является подготовка высококвалифицированных технических и инженерных кадров для автопрома Казахстана на базе «Мастерской Лу Баня».

Президент побеседовал со студентами и пожелал им успехов. Он подчеркнул, что для развития экономики важно увеличивать в стране число таких центров, как «Мастерская Лу Баня».

#Токаев #ВКО #поездка #мастерская #Лу Бань

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