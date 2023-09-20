Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом Республики Корея

Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершилась встречей с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. Темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей.

Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост, превысив в прошлом году 6 млрд долларов. В то же время общий объем инвестиций корейских компаний в экономику Казахстана превысил 8 миллиардов долларов, обеспечив себе твердую позицию среди топ-10 крупных инвесторов республики.

Как отметил глава государства, сегодня в стране работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий. В качестве примера можно привести активное присутствие на рынке Казахстана таких компаний, как KIA, Hyundai, Samsung, LG и др.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики.

В свою очередь президент Кореи Юн Сок Ёль отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.