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Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Комитет национальной безопасности РК сообщил о подписании Главой государства указа по вопросам реформирования КНБ, передает Kazpravda.kz.
"Президентом Республики Казахстан за № 893 подписан Указ "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в информации.
Данным указом внесены поправки в 15 указов Президента Республики Казахстан, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности.
Утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ, отметили в пресс-службе.