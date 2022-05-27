Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Анджеем Дудой

По инициативе польской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президенты подчеркнули, что в нынешнем году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот небольшой по историческим меркам период времени Казахстан и Польша достигли заметных результатов в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны также обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах.

Главы государств обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня.

В завершение беседы президенты подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного диалога по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.

Популярное

Все
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
«Метаморфозы» творчества
Знание языка – большое преимущество
Косшы: статус города и реалии пригорода
Перспективы евразийской интеграции
Формула успеха академика Мамырова
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Как финансовые пирамиды доводят казахстанцев до суицида
Как советские паломники совершали хадж в годы СССР
Референдум-2022: время активной информационной работы
На Совете по этике оказался после общения с населением аким в Павлодарской области
По каким причинам казахстанцы калечатся и погибают на производстве
Трогательным эхом отозвалась трагедия из эпохи криминальных 90-х
Эхо «большого террора»
В контексте партнерства и добрососедства
С успехом проводит казахские свадьбы на казахском языке голубоглазый житель Петропавловска Евгений Грязнов
Пещера Махамбета и другие открытия
На неделю Тараз превратился в центр высокой моды: как прошел девятый сезон Aspara Fashion Week
Совет дня: скачивайте легкие вирусы на свой компьютер, чтобы помочь ему выработать иммунитет
Справедливость будет восстановлена
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Президент , Общество
Президент поздравил с 85-летием государственного и обществе…
Президент
Касым-Жомарт Токаев посетил открытие филиала КазНУ имени Ал…
Президент
Токаев принял участие в церемонии открытия памятника Абаю К…
Президент
Казахстан выступает за то, чтобы ЕЭК работала по-деловому, …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]