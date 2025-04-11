В ходе рабочей поездки в Шымкент Глава государства посетил индустриальную зону «Тассай», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарту Токаеву рассказали об индустриальной зоне, на территории которой действуют 33 предприятия с общим объемом инвестиций 44,5 млрд тенге. Здесь также реализуются 9 инвестиционных проектов с созданием порядка 800 рабочих мест.

Глава государства осмотрел выставку продукции легкой промышленности, машиностроения, строительства и мебельной отрасли.

Президент также был проинформирован о строительстве парогазовой электростанции Aksa Enerji Üretim A.Ş. с объемом инвестиций 350 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с производственной линией завода Asia Trafo, выпускающего автотрансформаторы, силовые масляные трансформаторы и реакторы, поставляемые на рынки СНГ.

Также президент ознакомился с деятельностью компании Marai E7 Group.

Компания специализируется на производстве перевязочных материалов и титановых имплантов, востребованных в хирургической травматологии и остеосинтезе.

Главе государства представили лекарственные средства и медицинские изделия, выпускаемые в Шымкенте.

Сегодня город играет важную роль в развитии отечественной фармацевтический отрасли. Здесь действуют 19 предприятий, крупнейшим из которых является завод «Химфарм», отметили в Акорде.