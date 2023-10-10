Комбинат производит 200 кубометров железобетонных изделий в день

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область Касым-Жомарт Токаев посетил завод железобетонных изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Общая стоимость проекта, запущенного в этом году ТОО «Строительно-транспортная компания», составляет 2,6 миллиарда тенге. Из них 370 миллионов тенге профинансировано через Фонд поддержки предпринимательства «Даму».

Комбинат производит 200 кубометров железобетонных изделий в день. Необходимое сырье для производства добывается в самом регионе.

Главе государства также презентовали продукцию других предприятий строительной индустрии Кызылординской области, в частности, листовое стекло (ТОО «OrdaGlass»), ПВХ-трубы и фитинги (ТОО «КНК Кемикал»), каски (ТОО «NP-Consalting»), плиточные клеи и декоративную штукатурку (ТОО «Вега-Пром»), дорожные и тротуарные бордюры, песчано-керамзитовые блоки (ИП «Садуакасов Ж.А»), различные фракции щебня (ТОО «Shalkiya Dolomite Operating»), окна и зеркала (ТОО «Комфорт KZ»), известь (ТОО «Орда строй маркет»), кирпичную продукцию (ТОО «Мелиоратор»).

Кроме того, на выставке были представлены текстильные изделия компании «Dalatex», средства индивидуальной защиты производства ТОО «Өркен Әлем».

Президент в беседе с предпринимателями подчеркнул, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу.