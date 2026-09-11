Касым-Жомарт Токаев совершит визиты в Индию и Корею

Президент

Пресс-служба Президента сообщила о предстоящих поездках Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, 12-13 сентября Касым-Жомарт Токаев по приглашению Премьер-министра Нарендры Моди посетит с рабочим визитом Индию для участия в XVIII Саммите БРИКС.

В Нью-Дели Президент выступит на пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС+», посвященном теме «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности».

Программа визита также включает переговоры с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и встречи с рядом глав государств и правительств.

14-16 сентября Глава государства по приглашению Президента Ли Чжэ Мёна посетит с государственным визитом Республику Корея.

15 сентября в Сеуле состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-корейского расширенного стратегического партнерства. Кроме того, запланированы встречи Президента с руководителями ведущих корейских компаний.

16 сентября Глава государства примет участие в работе первого Саммита «Центральная Азия – Республика Корея».

#Токаев #Индия #визит #Корея

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