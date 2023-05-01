Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

Президент
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Как отметил президент, достичь поставленных масштабных целей Казахстан сможет только благодаря нерушимому единству.

Фото пресс-службы президента РК

Пресс-служба главы государства опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с Днем единства народа Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана – праздником, олицетворяющим гармонию и согласие в нашей стране!

Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации.

Поступательный прогресс страны зависит от успеха проводимых нами реформ. Достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству.

Народная мудрость гласит: «Начало счастья – согласие». Этот завет предков выступает одним из главных приоритетов в построении Справедливого Казахстана. Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости.

Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам!

Желаю всем согражданам благополучия и процветания! С праздником, дорогие соотечественники!

#Токаев #поздравление #1 мая

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