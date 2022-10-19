Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматинскую область

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

По прибытию Касым-Жомарт Токаев начал встречу с общественностью региона.

"Вы знаете, что в этом году по моему поручению у нас был преобразован ряд областей. На территории Жетысу появились два отдельных региона. Административный центр Алматинской области перенесен в Капшагай. Город по просьбе наших граждан был переименован в честь Динмухамеда Конаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа. Теперь город Конаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться. Разделение Алматинской области на два отдельных региона – тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации в регионе", - сказал президент.

Как они отметил, перед регионом стоит важная задача добиться сбалансированного территориального развития.

"Главные показатели в этой работе – обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий. Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек. Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций. Поэтому Правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья", - сообщил глава государства.

Также, актуальной для области является проблема утилизации мусора.

"Необходимо оборудовать все туристические маршруты контейнерами и организовать своевременный вывоз и сортировку мусора. Это – важный вопрос. Поручаю Министерству внутренних дел активизировать работу по привлечению к ответственности создателей незаконных свалок мусора. Мы вместе сделаем город Конаев полноценным и привлекательным областным центром. Поручаю Правительству поддержать акимат в решении этих вопросов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.