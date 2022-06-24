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Президент , Международное сотрудничество
Касым-Жомарт Токаев принял директора БДИПЧ ОБСЕ Матео Мекаччи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Матео Мекаччи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Приветствуя Матео Мекаччи, Глава государства отметил, что его визит важен с точки зрения укрепления сотрудничества с ОБСЕ.

Собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и БДИПЧ ОБСЕ в области развития демократии, обеспечения прав человека и верховенства закона.

Президент приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании между Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан и БДИПЧ ОБСЕ. По его словам, это наглядно свидетельствует о готовности нашей страны к развитию тесного партнерства с БДИПЧ и приверженности ценностям ОБСЕ.

Касым-Жомарт Токаев рассказал директору БДИПЧ об основных целях и задачах проводимых масштабных реформ, направленных на построение Нового Казахстана.

В свою очередь Матео Мекаччи с теплотой вспомнил период своей работы с Главой нашего государства в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и предыдущие визиты в Казахстан.

Директор БДИПЧ, подчеркнув готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном, выразил удовлетворенность активным развитием взаимодействия с нашей страной. 

Он также заявил о поддержке осуществляемых под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ и подчеркнул, что Казахстан является важным партнером ОБСЕ.

 

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