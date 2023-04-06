Касым-Жомарт Токаев принял Изабель Дюмон

Президент, Международное сотрудничество, Политика
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В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента Франции Изабель Дюмон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Специальный представитель президента Франции вручила Касым-Жомарту Токаеву послание французского лидера Эмманюэля Макрона.

Глава государства, поприветствовав Изабель Дюмон, выразил благодарность президенту Эмманюэлю Макрону за его послание, отметив, что Франция входит в число ключевых политических и экономических партнеров Казахстана в европейском регионе.

В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

"Я нахожусь под большим впечатлением от нашей встречи с президентом Франции 29 ноября прошлого года. В формате один на один мы более двух часов беседовали по наиболее актуальным вопросам двусторонних взаимоотношений и сотрудничества между нашими странами, а также о ситуации, которая складывается на международной арене. Франция входит в число ведущих политических и экономических партнеров Казахстана. Мы ценим наше сотрудничество с Вашим государством, понимаем роль Вашей страны на международной арене, должным образом оцениваем экономический потенциал Франции. Ваша страна первой из членов Европейского союза подписала с Казахстаном договор о стратегическом партнерстве, это было в июне 2008 года. В этом году мы отметим 15-летие со дня заключения этого важного документа. Еще раз хочу отметить, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами. По его словам, Казахстан является ведущим торговым партнером Франции в Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Эмманюэлю Макрону и отметил, что ожидает его ответный визит в Казахстан.

"Полагаю, что такой визит, безусловно, придаст серьезный импульс экономическому и политическому сотрудничеству. Между нами имеется очень много договоренностей, которые нуждаются в реализации. В Казахстане функционирует 170 предприятий с участием французского капитала и представлены интересы ведущих французских компаний. С нашей стороны будет оказывается всемерная поддержка деятельности французских компаний в нашей экономике", – подчеркнул президент.

В свою очередь Изабель Дюмон сообщила о заинтересованности Франции в развитии отношений с Казахстаном. Она сказала, что ее страна всецело поддерживает политические реформы в Казахстане. Спецпредставитель президента Франции дала высокую оценку позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире.

"Хочу Вам передать приветствие моего президента. Знаю, что у него тоже остались в памяти очень хорошие воспоминания о Вашей встрече в Париже в конце ноября. Это очень важный момент для нас, и нам важно слышать от Вас, как Вы видите то, что происходит в регионе. Ваш визит действительно придал нашему сотрудничеству новый импульс. Мы хотели бы продолжить это сотрудничество на базе нашего стратегического партнерства, это для нас очень важно", – отметила Изабель Дюмон.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

#переговоры #Франция #Токаев #сотрудничество

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