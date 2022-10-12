Касым-Жомарт Токаев принял сингапурскую делегацию

Касым-Жомарт Токаев встретился с министром канцелярии премьер-министра Сингапура Мохамадом Малики бин Османом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства отметил, что участие Сингапура в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии внесет значительный вклад в развитие процесса СВМДА.

Президент сообщил, что высоко ценит тесное сотрудничество с дружественным Сингапуром – важным партнером Казахстана в АСЕАН.

В ходе встречи собеседники отметили расширение двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

В свою очередь Мохамад Малики бин Осман передал Касым-Жомарту Токаеву наилучшие пожелания от премьер-министра Ли Сянь Луна.

Руководитель делегации Сингапура заявил о намерении своей страны и впредь укреплять взаимодействие с Казахстаном.

В завершение встречи сингапурский министр вновь подтвердил приглашение главе Казахстана от президента Халимы Якоб посетить с государственым визитом Сингапур.