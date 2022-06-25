Касым-Жомарт Токаев присудил премии и гранты работникам СМИ

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Абибуллаеву Дулату Орынбасаровичу – главному редактору радиостанции «Qazaq radiosy» за вклад в развитие национального радио;

Копжасарулы Ерканату – корреспонденту телерадиокомпании «31 канал» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

Мягких Оксане Вячеславовне – главному редактору газеты «Индустриальная Караганда» за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;

Мухамеджанову Еркину Танаткановичу – директору национального телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Байтаровой Сание Бакытовне – редактору телеканала «Жетісу» за вклад в развитие региональной журналистики;

Байтибаеву Диаскену Усенгалиевичу – оператору специальной техники телерадиокомпании «Almaty» за вклад в развитие телевидения страны;

Бримжанову Ануарбеку Жалеловичу – ведущему телеканала «Хабар 24» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства;

Жолмухаметовой Жадре Ерболовне – корреспонденту информационного агентства «Baigenews.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу национального портала «Adyrna» за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

творческому коллективу общественно-политического ток-шоу «Ashyq alań» – за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

творческому коллективу радио «Astana» – за вклад в развитие отечественного радио;

творческому коллективу общественно-политической газеты «Вечерняя Астана» – за вклад в развитие печатных средств массовой информации.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 24 июня 2022 года

№ 336