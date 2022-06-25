Касым-Жомарт Токаев присудил премии и гранты работникам СМИ

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
Абибуллаеву Дулату Орынбасаровичу – главному редактору радиостанции «Qazaq radiosy» за вклад в развитие национального радио;
Копжасарулы Ерканату – корреспонденту телерадиокомпании «31 канал» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;
Мягких Оксане Вячеславовне – главному редактору газеты «Индустриальная Караганда» за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;
Мухамеджанову Еркину Танаткановичу – директору национального телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;
вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
Байтаровой Сание Бакытовне – редактору телеканала «Жетісу» за вклад в развитие региональной журналистики;
Байтибаеву Диаскену Усенгалиевичу – оператору специальной техники телерадиокомпании «Almaty» за вклад в развитие телевидения страны;
Бримжанову Ануарбеку Жалеловичу – ведущему телеканала «Хабар 24» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства;
Жолмухаметовой Жадре Ерболовне – корреспонденту информационного агентства «Baigenews.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;
объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
творческому коллективу национального портала «Adyrna» за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;
творческому коллективу общественно-политического ток-шоу «Ashyq alań» – за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;
творческому коллективу радио «Astana» – за вклад в развитие отечественного радио;
творческому коллективу общественно-политической газеты «Вечерняя Астана» – за вклад в развитие печатных средств массовой информации.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 24 июня 2022 года
№ 336