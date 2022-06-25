Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Касым-Жомарт Токаев присудил премии и гранты работникам СМИ

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Абибуллаеву Дулату Орынбасаровичу – главному редактору радиостанции «Qazaq radiosy» за вклад в развитие национального радио;

Копжасарулы Ерканату – корреспонденту телерадиокомпании «31 канал» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

Мягких Оксане Вячеславовне – главному редактору газеты «Индустриальная Караганда» за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;

Мухамеджанову Еркину Танаткановичу – директору национального телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Байтаровой Сание Бакытовне – редактору телеканала «Жетісу» за вклад в развитие региональной журналистики;

Байтибаеву Диаскену Усенгалиевичу – оператору специальной техники телерадиокомпании «Almaty» за вклад в развитие телевидения страны;

Бримжанову Ануарбеку Жалеловичу – ведущему телеканала «Хабар 24» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства;

Жолмухаметовой Жадре Ерболовне – корреспонденту информационного агентства «Baigenews.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу национального портала «Adyrna» за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

творческому коллективу общественно-политического ток-шоу «Ashyq alań» – за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

творческому коллективу радио «Astana» – за вклад в развитие отечественного радио;

творческому коллективу общественно-политической газеты «Вечерняя Астана» – за вклад в развитие печатных средств массовой информации.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 24 июня 2022 года

№ 336

 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июня
Головкин и Канело провели первую дуэль взглядов перед трилогией
Канело обратился к Головкину перед трилогией: "Этот бой – личное для меня"
Кому и насколько из работников культуры повысят зарплату с 1 июля, рассказал министр
Касым-Жомарт Токаев присудил премии и гранты работникам СМИ
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
9-летний ребенок в Атырау погиб, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июня
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза. Родные просят справедливости
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Введены ограничения на вывоз подсолнечного масла из Казахстана
На ущерб от сайгаков жалуются аграрии ЗКО
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане

Читайте также

Президент , Экономика
Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностра…
Президент
Президент: Казахстан мог бы сыграть роль некоего "буферного…
Президент
Казахстан готов внести вклад в международные усилия по прео…
Президент
Токаев принял участие в Диалоге высокого уровня по глобальн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]