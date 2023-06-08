Касым-Жомарт Токаев сделал мягкое предостережение

Для содержательного разговора и сотрудничества необходимы открытость, терпимость и компромисс, отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Международного форума Астана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

«Я с оптимизмом ожидаю, что конструктивные дискуссии в течение следующих двух дней смогут продвинуть нас к потенциальным решениям и дальнейшему сотрудничеству.

Позвольте мне закончить свое выступление мягким предостережением. Чтобы способствовать содержательному разговору и сотрудничеству, необходимы открытость, терпимость и компромисс.

Я желаю положительных результатов для каждого из вас и для этого форума. Еще раз благодарю вас за то, что вы присоединились к нам сегодня, и желаю вам плодотворных дискуссий», – обратился к участникам форума Касым-Жомарт Токаев.