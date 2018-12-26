Касымбек возглавил Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Жениса Касымбека министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Назначить Касымбека Жениса Махмудулы министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, освободив от должности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан", - говорится в указе.
Другим указом Елбасы подписал указ о реорганизации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан путем преобразования в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий.
