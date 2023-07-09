Катамаран с 4 пассажирами унесло течением в Актобе

В Актобе на реке Илек течением унесло прогулочное судно, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: Kazpravda.kz

8 июля в районе базы пляжного отдыха "Тропикана" в Актобе, на реке Илек, произошло ЧП.

Службам спасения 112 поступило сообщение о том, что катамаран водного транспорта уносит течением. На нем было 3 человека.

Сотрудники ДЧС спасли двоих 14-летних подростков и 20-летнего мужчину.

Катамаран был выведен из течения на берег. Пострадавших нет.

Далее, когда спасатели возвращались на берег, они увидели человека, плывущего с другой стороны, и спасли 25-летнего мужчину.