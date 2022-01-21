Общество
Категорически не согласны – фонд "Қазақстан халқына" о принуждении госслужащих к перечислению денег
Екатерина Елисеева
Состоялось первое организационное заседание Попечительского совета фонда "Қазақстан халқына", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Общественного фонда  "Қазақстан халқына".

Сообщается, что 20 января текущего года состоялось первое организационное заседание Попечительского совета фонда "Қазақстан халқына". На заседании были обсуждены концептуальные вопросы деятельности благотворительного фонда. Членами Попечительского совета основное внимание было уделено механизмам взаимодействия Фонда с населением, тому, каким образом казахстанцы будут обращаться в фонд, оставлять заявки.

Фонд должен также определиться с форматом сотрудничества с благотворительными организациями, государственными органами и другими организациями, задействованными в оказании благотворительной помощи. Предпочтительно, чтобы основным инструментом взаимодействия стал электронный портал фонда.

Для принятия оптимального решения создана рабочая группа, которой будет разработана Концепция деятельности фонда "Қазақстан халқына".

Кроме того, члены Попечительского совета выразили свое мнение относительно возможных случаев принуждения работников, прежде всего, государственных служащих, сотрудников бюджетной сферы, к перечислению однодневной заработной платы. Члены Попечительского совета выразили категорическое несогласие с данной практикой.

"Мы обращаемся ко всем казахстанцам и еще раз акцентируем внимание, что фонд "Қазақстан халқына" формируется исключительно из добровольных пожертвований физических и юридических лиц. И мы выражаем благодарность казахстанцам и организациям, которые уже внесли свой вклад в фонд и со своей стороны гарантируем, что помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается", – отметили члены Попечительского совета.

Напомним, что за период с 16 по 19 января 2022 года (включительно) в общественный фонд поступило 29,3 млн тенге от 16 167 казахстанцев. От 75 юридических лиц и крупных бизнесменов поступило 19,2 млрд тенге.

Напомним, на заседании Мажилиса Парламента РК 11 января 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать социальный фонд для всех казахстанцев "Қазақстан халқына".

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