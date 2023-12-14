Кайманы, Сейшелы, Костанай...

Итак, Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в законодательство по вопросам трансфертного ценообразования. Как отметил заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, поправками совершенствуется применение методов определения рыночной цены.

– В настоящее время в законе предусмотрена иерархия пяти методов определения рыночной цены. Например, если сейчас налогоплательщик считает, что нужно применить пятый метод, он сначала должен подготовить обоснования по неприменению предыдущих четырех методов. В этой связи предлагается точнее определить тот или иной метод в зависимости от характера международной сделки. Это позволит снизить административные издержки как налогоплательщика, так и проверяющих, – пояснил Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, нормами усили­вается контроль по выводу капитала. По словам министра, некоторые крупные налогоплательщики создают искусственные посреднические структуры. Данные посредники принимают минимальный риск при последую­щей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами.

– Имеются факты продажи налогоплательщиками всего объема сырьевой продукции «эксклюзивному» трейдеру по заниженным ценам, которые юридически не являются взаимосвязанными. При этом информация о финансовой отчетности по этим трейдерам не доступна. В связи с чем возникает риск вывода капитала из страны ввиду отсутствия достаточной информации по проверяемым сделкам. Учитывая это, предлагается расширить понятие «взаимосвязанных сторон», – сказал Ерулан Жамаубаев.

Также поправками государство возвращает контроль по транс­фертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных биржах. В настоящее время контроль по трансфертному ценообразованию не осуществ­ляется по сделкам, совершенным на товарных биржах страны. Такие сделки зачастую осуществ­ляются по ценам ниже рыночных.

– Это создает возможность вывода капитала из страны. Поэтому предлагается исключить вышеуказанную норму закона, – пояснил Жамаубаев.

Между тем, по данным депутата Бакытжана Базарбека, около 45 млрд долларов, выведенных из Казахстана, сейчас находятся в офшорах. Он привел статистику международных организаций, согласно которой каждый год из Казахстана выводится 200 млн долларов капитала. Депутат спрашивает: что делает Правительство, чтобы вернуть эти деньги? И почему Казахстан до сих пор не вышел на сотрудни­чество, например, с Каймановыми островами или с Сейшелами, где, как известно, созданы идеальные условия для хранения не совсем чистых денег?

Ерулан Жамаубаев заверил депутатов, что комиссия по возврату финансовых средств, незаконно выведенных из страны, начала свою работу и Минфин принимает активное участие в данном процессе.

– Мы утвердили список офшорных зон. Все операции, которые там проводятся, считаются сомнительными. Будут усилены меры по трансфертному ценообразованию. Последние два года валютное регулирование и контроль находились в компетенции Национального банка. Сегодня мы пересмотрели, и Министерство финансов прини­мает участие как дополнительный орган по вопросам валютного регулирования, – сообщил он.

...Морозы в очередной раз обнажили коммунальные проблемы. Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева требует принять ряд мер по контролю за использованием бытового сжиженного и природного газа. В зоне риска находятся сотни промышленных объектов, а безопасность бытового потребления вызывает вопросы. На днях взрыв газа в Костанае унес жизнь двух человек, 11 серьезно пострадали. Екатерина Смыш­ляева считает, что прежде всего это нарушения эксплуатации газовых баллонов. Их в обороте сегодня около двух миллионов.

– Несмотря на инициированные нормы закона о требованиях к их заправке и техобслуживанию, ситуация остается прежней. При этом риски взрыва неправильно заправленного баллона в холодное время возрастают. Большая часть баллонов используется еще с советских времен. Их производят соседние страны. Но 40 тысяч за баллон – слишком дорого для простого потребителя. Своего производства в Казахстане нет. Газонаполнительные пункты неохотно закупают баллоны, поскольку невозможно обеспечить их возвратность. Автогазозаправочные станции, нарушая все правила, продол­жают разливать газ в тару клиен­тов, – констатировала депутат.

Она напомнила, что до 2022 года рынок техобслуживания внутридомового газового оборудования был искусственно монополизирован и тесно связан с поставщиками газа. Екатерина Смышляева также напомнила, что контроль этих процессов находится в руках местных исполнительных органов. При этом функция есть, штрафы есть, а службы нет!

– Газовые инспекции «оптимизированы» в кавычках. А точнее, просто уничтожены. Некому контролировать, некому разъяс­нять. Таким образом, бесконт­рольно пользуются опасным оборудованием почти в 2,5 миллиона домов, – сказала депутат.

Тему продолжила депутат Юлия Кучинская. По ее мнению, проблема регулярных аварий кроется не только в высоком износе инфраструктуры, во многом это тотальный дефицит профессиональных технических кад­ров. Сегодня во многих городах просто некому провести технический аудит состояния сетей, выработать профессиональный план устранения неполадок.

В стране инженерно-техничес­кие специальности не молодеют, средний возраст инженеров, металлургов, представителей других техничес­ких специальностей составляет около 50 лет.

– Вместе с тем очень часто высо­коквалифицированные специалисты уезжают в другие страны. Среди основных причин отъез­да – хорошие конкурентные условия труда, высокие зарплаты и возможность заниматься наукой и изобретениями, – констатировала Юлия Кучинская, приведя в пример Аркалыкскую ТЭЦ, которую не могли запустить на полную мощность в течение двух лет после реконструкции, и никто из специалистов так и не смог найти неисправность.

Данная проблема касается не только теплоэнергетики, говорит депутат. Проблему отсутствия кадров поднимают коммунальные службы, сельхозпредприятия, горнодобывающая отрасль, промышленный сектор и другие. Сегодня найти профессионального электрика, слесаря, сантехника – великая удача.

Государство выделяет большие деньги на строительство мостов и дорог, а у нас элементарно нет специалистов, чтобы их спроек­тировать и строить. Депутат считает необходимым полностью пересмотреть систему профессио­нальной ориентации в школах, ввести штаты профориентаторов и наладить систему учебно-произ­водственной практики.

– В апреле этого года Глава государства поручил создать в регионах технопарки и инжиниринговые хабы. Чтобы поручение не осталось только на бумаге, необходимо четко спланировать их размещение, специализацию с учетом региональных особенностей, – добавила она.

– Кадровый голод в энерго­отрасли в первую очередь связан с очень низкими зарплатами. В первый же год после трудоустройства 40% молодых специалистов уходят. Важно разработать эффективную сис­тему наставничества при взаимодействии бизнеса и учебных заведений с соответствующими инструментами мотивации. В том числе выделять гранты самим предприятиям, чтобы они имели возможность набрать нужных специалистов под свои запросы по рабочим местам, – сказала Юлия Кучинская.