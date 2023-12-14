Кайманы, Сейшелы, Костанай...

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Лаура Тусупбекова

Государство возвращает контроль над трансфертным ценообразованием сделок на товарных биржах. Делается это для того, чтобы не допустить вывода капитала из страны. Однако депутаты озабочены тем, как вернуть уже выведенные деньги, коих, по данным мажилисменов, на сегодня ни много ни мало 45 млрд долларов. Они очень пригодились бы для модернизации коммунальной инфраструктуры, которая за три десятилетия изрядно поизносилась и опять дает поводы для тревоги.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Итак, Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в законодательство по вопросам трансфертного ценообразования. Как отметил заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, поправками совершенствуется применение методов определения рыночной цены.

– В настоящее время в законе предусмотрена иерархия пяти методов определения рыночной цены. Например, если сейчас налогоплательщик считает, что нужно применить пятый метод, он сначала должен подготовить обоснования по неприменению предыдущих четырех методов. В этой связи предлагается точнее определить тот или иной метод в зависимости от характера международной сделки. Это позволит снизить административные издержки как налогоплательщика, так и проверяющих, – пояснил Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, нормами усили­вается контроль по выводу капитала. По словам министра, некоторые крупные налогоплательщики создают искусственные посреднические структуры. Данные посредники принимают минимальный риск при последую­щей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами.

– Имеются факты продажи налогоплательщиками всего объема сырьевой продукции «эксклюзивному» трейдеру по заниженным ценам, которые юридически не являются взаимосвязанными. При этом информация о финансовой отчетности по этим трейдерам не доступна. В связи с чем возникает риск вывода капитала из страны ввиду отсутствия достаточной информации по проверяемым сделкам. Учитывая это, предлагается расширить понятие «взаимосвязанных сторон», – сказал Ерулан Жамаубаев.

Также поправками государство возвращает контроль по транс­фертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных биржах. В настоящее время контроль по трансфертному ценообразованию не осуществ­ляется по сделкам, совершенным на товарных биржах страны. Такие сделки зачастую осуществ­ляются по ценам ниже рыночных.

– Это создает возможность вывода капитала из страны. Поэтому предлагается исключить вышеуказанную норму закона, – пояснил Жамаубаев.

Между тем, по данным депутата Бакытжана Базарбека, около 45 млрд долларов, выведенных из Казахстана, сейчас находятся в офшорах. Он привел статистику международных организаций, согласно которой каждый год из Казахстана выводится 200 млн долларов капитала. Депутат спрашивает: что делает Правительство, чтобы вернуть эти деньги? И почему Казахстан до сих пор не вышел на сотрудни­чество, например, с Каймановыми островами или с Сейшелами, где, как известно, созданы идеальные условия для хранения не совсем чистых денег?

Ерулан Жамаубаев заверил депутатов, что комиссия по возврату финансовых средств, незаконно выведенных из страны, начала свою работу и Минфин принимает активное участие в данном процессе.

– Мы утвердили список офшорных зон. Все операции, которые там проводятся, считаются сомнительными. Будут усилены меры по трансфертному ценообразованию. Последние два года валютное регулирование и контроль находились в компетенции Национального банка. Сегодня мы пересмотрели, и Министерство финансов прини­мает участие как дополнительный орган по вопросам валютного регулирования, – сообщил он.

...Морозы в очередной раз обнажили коммунальные проблемы. Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева требует принять ряд мер по контролю за использованием бытового сжиженного и природного газа. В зоне риска находятся сотни промышленных объектов, а безопасность бытового потребления вызывает вопросы. На днях взрыв газа в Костанае унес жизнь двух человек, 11 серьезно пострадали. Екатерина Смыш­ляева считает, что прежде всего это нарушения эксплуатации газовых баллонов. Их в обороте сегодня около двух миллионов.

– Несмотря на инициированные нормы закона о требованиях к их заправке и техобслуживанию, ситуация остается прежней. При этом риски взрыва неправильно заправленного баллона в холодное время возрастают. Большая часть баллонов используется еще с советских времен. Их производят соседние страны. Но 40 тысяч за баллон – слишком дорого для простого потребителя. Своего производства в Казахстане нет. Газонаполнительные пункты неохотно закупают баллоны, поскольку невозможно обеспечить их возвратность. Автогазозаправочные станции, нарушая все правила, продол­жают разливать газ в тару клиен­тов, – констатировала депутат.

Она напомнила, что до 2022 года рынок техобслуживания внутридомового газового оборудования был искусственно монополизирован и тесно связан с поставщиками газа. Екатерина Смышляева также напомнила, что контроль этих процессов находится в руках местных исполнительных органов. При этом функция есть, штрафы есть, а службы нет!

– Газовые инспекции «оптимизированы» в кавычках. А точнее, просто уничтожены. Некому контролировать, некому разъяс­нять. Таким образом, бесконт­рольно пользуются опасным оборудованием почти в 2,5 миллиона домов, – сказала депутат.

Тему продолжила депутат Юлия Кучинская. По ее мнению, проблема регулярных аварий кроется не только в высоком износе инфраструктуры, во многом это тотальный дефицит профессиональных технических кад­ров. Сегодня во многих городах просто некому провести технический аудит состояния сетей, выработать профессиональный план устранения неполадок.

В стране инженерно-техничес­кие специальности не молодеют, средний возраст инженеров, металлургов, представителей других техничес­ких специальностей составляет около 50 лет.

– Вместе с тем очень часто высо­коквалифицированные специалисты уезжают в другие страны. Среди основных причин отъез­да – хорошие конкурентные условия труда, высокие зарплаты и возможность заниматься наукой и изобретениями, – констатировала Юлия Кучинская, приведя в пример Аркалыкскую ТЭЦ, которую не могли запустить на полную мощность в течение двух лет после реконструкции, и никто из специалистов так и не смог найти неисправность.

Данная проблема касается не только теплоэнергетики, говорит депутат. Проблему отсутствия кадров поднимают коммунальные службы, сельхозпредприятия, горнодобывающая отрасль, промышленный сектор и другие. Сегодня найти профессионального электрика, слесаря, сантехника – великая удача.

Государство выделяет большие деньги на строительство мостов и дорог, а у нас элементарно нет специалистов, чтобы их спроек­тировать и строить. Депутат считает необходимым полностью пересмотреть систему профессио­нальной ориентации в школах, ввести штаты профориентаторов и наладить систему учебно-произ­водственной практики.

– В апреле этого года Глава государства поручил создать в регионах технопарки и инжиниринговые хабы. Чтобы поручение не осталось только на бумаге, необходимо четко спланировать их размещение, специализацию с учетом региональных особенностей, – добавила она.

– Кадровый голод в энерго­отрасли в первую очередь связан с очень низкими зарплатами. В первый же год после трудоустройства 40% молодых специалистов уходят. Важно разработать эффективную сис­тему наставничества при взаимодействии бизнеса и учебных заведений с соответствующими инструментами мотивации. В том числе выделять гранты самим предприятиям, чтобы они имели возможность набрать нужных специалистов под свои запросы по рабочим местам, – сказала Юлия Кучинская.

#мажилис #поправки #заседание #законодательство #налогообложение #ценообразование

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