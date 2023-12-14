Кайманы, Сейшелы, Костанай...
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Лаура Тусупбекова
Государство возвращает контроль над трансфертным ценообразованием сделок на товарных биржах. Делается это для того, чтобы не допустить вывода капитала из страны. Однако депутаты озабочены тем, как вернуть уже выведенные деньги, коих, по данным мажилисменов, на сегодня ни много ни мало 45 млрд долларов. Они очень пригодились бы для модернизации коммунальной инфраструктуры, которая за три десятилетия изрядно поизносилась и опять дает поводы для тревоги.