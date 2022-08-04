Кайрат Бекенов ушел с поста заместителя акима Атырауской области

Заместитель акима Атырауской области Кайрат Бекенов покинул свою должность по собственному желанию. Эту информацию сообщили в пресс-службе областного акимата, передает Kazpravda.kz.

По данным fатырауской газеты "Ақ Жайық", 3 августа у Бекенова был последний рабочий день, и он попрощался со своими коллегами.

Кайрат Бекенов был назначен замом акима Атырауской области в декабре 2020 года, заменив Ержана Абильханова, который с госслужбы вернулся в «нефтянку». До этого работал заместителем акима Актюбинской области.

Напомним, 21 июля «по сокращению штата» были уволены заместители акима Атырауской области Серик Айдарбеков и Нариман Таушов.