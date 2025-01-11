«Казаханимация» представит юным зрителям три новых проекта

Для дальнейшего развития казахской анимации в этом году начнется разработка специальной стратегии, передает Kazpravda.kz

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Творческое объединение «Казаханимация» при киностудии «Казахфильм» завершило работу над анимационным проектом «Тоқаш пен Бақаш», включающим 13 серий. Проект будет представлен зрителю в этом году.

При поддержке «Государственного центра поддержки национального кино» также будут выпущены короткометражный анимационный фильм «Үміт әрдайым жанымызда» и полнометражный анимационный фильм «Алтын адам».

В 2024 году были обновлены классические произведения казахской анимации в современном формате: «Ақсақ құлан», «Ақыл мен байлық», «Қарлығаштың құйрығы неге айыр».

Кроме того, голливудские студии выпустили в широкий прокат дублированные на казахском языке фильмы «Ойжұмбақ 2», «Гадкий я 4», «Моана 2», «Муфаса: Арыстан патша» и «Дикий робот».

Платформа «Кинопоиск» перевела на казахский язык и представила на онлайн-показ анимационный фильм «Гарфилд», а «Bee TV» выпустила «Волшебное приключение Да Винчи».

В этом году в рамках деятельности «Казаханимации» планируется завершить производство десяти новых анимационных проектов, включая фильмы «Жібек», «Команда А. Миссия Айка». Также фильм «Ақ бота» из золотого фонда казахского кино будет отреставрирован и обновлен.

Новые анимационные проекты, которые получат государственную поддержку, будут посвящены темам национальных ценностей, уважения к родителям, казахских сказок, дружбы и спорта.

В целях дальнейшего развития казахской анимации в этом году начнется разработка специальной стратегии, а также продолжится работа по ее совершенствованию.