Казахская Мария Кюри

Символом женского присутствия в нау­ке, безусловно, была и остается Мария Кюри (1867–1934). Это самая знаменитая женщина-ученый, дважды удостоен­ная Нобелевской премии по физике и химии. Причем, по словам Альберта Эйнштейна, «она была единст­венным человеком, не испорченным славой». Поэтому без колебаний я и назвал героиню своего очерка казахской Марией Кюри. Чему есть веские основания.

Итак, знакомьтесь ‒ Бэла Габдулгалиевна Ахметова. Она родилась в Алма-Ате в 1938 году в интеллигентной семье. Отец Габдулгали Ахметов, уроженец Павлодарского региона, с базовым математическим образованием (Среднеазиатский государственный университет, Ташкент). Несмотря на свое второе историческое образование (КазГУ), видимо, он сыграл весомую роль в выборе будущей профессии своей дочери ‒ она окончила физический факультет КазГУ (ныне КазНУ им. аль-Фараби). Ее мать Райхан Хамиткызы тоже имела хорошее базовое образование в области культуры, но все же предпочитала вести домашнее хозяйство и заниматься воспитанием четверых детей, старшей из которых была Бэла.

В 1961 году после блестящего завершения учебы на физическом факультете КазГУ она поступает в аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова на кафедру ядерной физики. И попадает, как говорится, в хорошие руки ‒ к самому Анатолию Филипповичу Тулинову, доктору физико-математических наук, профессору, открывшему в 1954 году новое в мировой науке физическое явление ‒ «эффект теней».

Впоследствии для углубленного изу­чения этого явления и экспериментального его подтверждения профессор Тулинов создает группу, куда набирает несколько талантливых молодых ученых-специалистов из различных научно-образовательных учреждений СССР и ряд аспирантов. В числе последних была и наша Бэла Ахметова, совсем еще юная, очень скромная, с мягким и даже застенчивым характером. Но, надо сказать, она сразу же ощутила и осознала огромную трудность и сверх­ответственность в выполнении поставленных перед нею научных задач. Она с блеском исполнила свою часть исследовательской работы, продемонст­рировав недюжинный ум, огромную силу воли и скрупулезный и упорный характер подлинного исследователя. Ее собственная работа была посвящена разработке одного из новых направлений, лежащих на стыке ядерной физики и физики твердого тела.

Совместная работа А. Ф. Тулинова со своими аспирантами и другими сотрудниками впоследствии привела к феноменальному открытию нового физического метода, получившего название «протонография», ставшего еще одним научным направлением. Скоро к нашей героине приходит и первый серьезный успех: в 1965 году она публикует свою великолепную научную статью не где-нибудь, а в самом престижном журнале той эпохи – «Экспериментальная и тео­ретическая физика». Чуть позже эта статья логично и содержательно вылилась в кандидатскую диссертацию под названием «Исследование некоторых проблем протонографии», которую она блестяще защитила. Почему «некоторых проблем»? Да потому что ее научное исследование носило отчасти закрытый (секретный) характер.

И вот наступает 1972-й ‒ год триумфа команды А. Ф. Тулинова. «За открытие и исследование эффекта теней в ядерных реакциях на монокристаллах» группе ученых во главе с руководителем работ – доктором физико-математических наук, профессором МГУ им. М. В. Ломоносова А. Ф. Тулиновым присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники! Среди награжденных ‒ наша Бэла Габдулгалиевна Ахметова, в то время кандидат физико-математических наук, доцент Казахского государст­венного университета.

Это был триумф не только группы Тулинова, но и всего Казахстана, всей казахстанской науки! Дело в том, что до этого удостоенных столь высокой премии даже мужчин-казахов были единицы, а женщин не было вовсе. И наша Бэла Ахметова стала первой и, пожалуй, единственной женщиной Казахстана, награжденной Госпремией СССР по науке и технике. Именно поэтому Бэла Габдулгалиевна была занесена автором этого очерка в первое издание КИнЭС ‒ Казахстанский информационно-энциклопедический справочник (1999) – аналог Книги рекордов Гиннесса.

Разумеется, в свое время было много восторженных откликов от коллег-физиков на полученные научные результаты группы А. Ф. Тулинова. А ведь для настоящего ученого признание его заслуг своими же коллегами по цеху и перу ‒ самая высшая награда! Но наиболее яркой и весомой оценкой, пожалуй, был комментарий самого президента Академии наук СССР академика М. В. Келдыша, который тогда сказал: «На этой основе возникло новое направление в прикладной ядерной физике ‒ протонография. Создан ряд уникальных методов исследования ядерных процессов и кристаллических структур». Такая емкая, по сути, высочайшая характеристика из уст мэтра мировой науки дорогого стоит!

Деятельность на поприще науки и образования Бэла Габдулгалиевна продолжила в альма-матер ‒ КазНУ им. аль-Фараби в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора, руководителя лаборатории ядерных исследований. Ею было опубликовано более 60 научных работ, в том числе одна монография, четыре учебных пособия. За ней закрепилось несколько базовых и специальных лекционных курсов, такие как «Экспериментальные методы ядерной физики», «Взаимодействие излучения с веществом», «Нейтронная физика и ядерная энергетика» и другие, которые она с присущей ей жизненной энергией и профессиональной увлекательностью вела. В этом плане она вполне заслуженно была в центре внимания своих коллег и многочисленных благодарных учеников-физиков в течение почти сорока пяти лет!

Но, возвращаясь назад, в аспирантские годы, надо заметить, что юная, скромная и обаятельная аспирантка Бэла наряду с физикой не забывала и «лирику»... Тогда многие молодые выпускники казахстанских вузов обучались в аспирантуре ряда московских вузов. Естественно, земляки встречались, знакомились, «чаевали», ходили в кино, театры.

Так она познакомилась с привлекательным, довольно начитанным и воспитанным в духе национальной культуры и традиций, к тому же прекрасно владевшим богатым казахским языком молодым человеком. Им оказался Утегали Шеденов, аспирант Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.

Утегали Шеденов ‒ уроженец Гурьевской (ныне Атырауской) области. Его отец Кадыргали ‒ участник Великой Отечественной войны, он погиб под Сталинградом в 1942 году, похоронен возле Мамаева кургана. Мать ‒ Рысханым, учитель начальных классов, очень рано, когда Утегали было всего три года, скончалась. Воспитывался Утегали у любимого деда по линии мамы и младшей ее сестры.

После окончания средней школы с медалью он поступил и окончил экономический факультет КазГУ. В дальнейшем ‒ аспирант. А весной 1965 года со своей возлюбленной Бэлой они сыграли запоминающуюся «аспирантскую» свадьбу в Москве. Вернувшись в Алма-Ату пос­ле успешной защиты кандидатской диссертации, Утегали Кадыргалиевич начал свою трудовую деятельность с преподавательской должности ‒ от ассистента до декана ‒ в знаменитом АИНХ (Алма-Атинский институт народного хозяйства). Позже трудился и в других научно-образовательных учреждениях города, ныне является профессором КазНУ им. аль-Фараби.

Говоря об Утегали Шеденове, хочу особо отметить три факта. Во-первых, живя под одной крышей с женщиной-ученым ‒ казахской Марией Кюри, он не имел права отстать от нее и потому упорно и систематически занимался нау­кой и дальше. В этом отношении Бэла Габдулгалиевна была ему не только любимой женой, но и его музой-вдохновительницей, или, как ныне говорят, мотиватором на великие дела.

Во-вторых, Утегали Кадыргалиевич, несмотря на ряд серьезных субъективных преград со стороны своих же коллег, успешно защитил докторскую диссертацию в относительно молодом возрасте ‒ в 39 лет. Он стал доктором экономических наук, чуть позже профессором, академиком ряда отечественных и международных общественных академий. В-третьих, это самое главное, он заложил основу нового научного направления в экономической науке Казахстана: исследование третьего сектора экономики ‒ экономики сферы услуг. И взрастил много высококвалифицированных специалистов в этой области экономического знания. Так что негласное семейное сотворчество московских аспирантов дало желаемые плоды.

И это плавно передалось их детям, которые росли у нас на глазах. Старший Ильяс стал кандидатом экономических наук, сноха Сауле ‒ кандидат исторических наук, а младшая Назым ‒ доктор социологических наук, работает доцентом в КазНУ им. аль-Фараби. Их дети ‒ внуки главных персонажей моего очерка – Малика, Дамели и Шадияр в свое время радовали своими успехами в учебе любимых дедушку и бабушку, а после ее кончины в 2009 году вместе со своими родителями стали настоящей опорой для деда. Теперь они уже вполне самостоятельные молодые люди и заняты общественно полезными делами в различных сферах.

Мы ‒ я и моя супруга Сауле ‒ близко познакомились с четой Шеденовых в начале 80-х годов прошлого столетия, когда тогдашний ректор КазГУ Умирбек Арисланович Джолдасбеков выделил нам трехкомнатную квартиру (по сути, хоромы) в новом многоэтажном доме по соседству с Утегали Кадыргалиевичем. После первого же знакомства семьями мы стали быстро сближаться, ходили друг к другу в гости, часто общались. Шеденовы разительно отличались от многих знакомых старших коллег своим особым добродушием, открытостью, хлебосольством. Примечательно, что, несмотря на значительную разницу в возрасте, Бэла-апай и Сауле, работавшая тогда в библиотеке КазГУ, быстро нашли общий язык и каждый раз вели задушевные беседы.

И вот еще что. Бэла-апай, как настоя­щий ученый-естествоиспытатель, всегда тонко подмечала и поддерживала мои сугубо науковедческие изыскания, особенно когда речь шла об истории науки и ее персоналиях. Эти ее искренние одобрения не забуду никогда. Да, были времена прекрасные! Но позже, в 2005 году, мы переехали в Астану и стали реже встречаться. Неужели это оправдание древнеяпонского изречения, согласно которому «хорошие друзья встречаются нечасто»?

К счастью, в последнее время встречи мои с Утегали-ага вновь участились. Видимо, с годами человек, мысленно и душою возвращаясь к своему прошлому, ищет в нем некие «опорные пункты» своего становления и развития.

...Казахская Мария Кюри ‒ Ахметова Бэла Габдулгалиевна. Сумели ли мы оценить ее вклад в науку, в развитие Казахстана по достоинству?

Еще в 2018 году руководство КазНУ им. аль-Фараби направило в акимат Алма­ты письмо с просьбой о присвоении имени Ахметовой Бэлы Габдулгалиевны общеобразовательной школе № 63 с полной поддержкой руководства Бостандыкского района, самой школы и других общественных организаций. Прошло столько лет, но воз и ныне там. Считаю, пора исправить эту несправедливость по отношению к заслуженной женщине ‒ первой и единственной казашке, удостоенной в свое время столь высокой награды в области науки и техники. Да будет так!