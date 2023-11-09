Казахская Мария Кюри
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Орак Алиев, доктор экономических наук, профессор
В многовековой истории тюркского мира, в том числе и истории казахского народа, было довольно много представительниц прекрасного пола среди правителей, предводителей рода, воинов и акынов, ярко прославивших свое Отечество и народ на века! Но если все они были главным образом глашатаями мировоззрения, культурного кода и ценностей традиционного общества, то в эпоху модерна и постмодерна на историческую арену стали выходить женщины-казашки, порой совсем молодые девушки, вписавшие свои имена в мировую музыкальную культуру, спорт и большую науку. Мой очерк об одной из них, весьма неординарной личности – Бэле Габдулгалиевне Ахметовой.