Казахские кюи в дни Наурыз мейрамы звучат в 26 странах мира

Музыка, Культура и общество
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В дни празднования Наурыз мейрамы известные казахские кюи звучат на 5 континентах. Композиции куйши Курмангазы, Дайрабая Ерназарулы и Туркеша Калкаулы услышат радиослушатели 26 стран, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В свои плейлисты кюи включили радиостанции Турции, Ирана, Болгарии, Сербии, Испании, Литвы, Латвии, Венгрии, Хорватии, Польши, Грузии, Кыргызстана, Монголии, России, Бразилии, США, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Вьетнама, Малайзии, Тайланда, Марокко, Эфиопии и ЮАР.

Ротация казахских кюев на зарубежных радиостанциях была организована МКИ и МИД. Для ротации на зарубежных радиостанциях направлены композиции «Көңілашар», «Сарыарқа», «Балбырауын», «Адай», «Серпер», «Дайрабайдың күйі» в исполнении Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

«Ротация известных казахских кюев в самых разных странах от востока до запада – это небольшой, но важный шаг в глобальном распространении богатого культурного наследия Казахстана и возможность ознакомить радиослушателей со звучанием домбры», - подчеркнула министр культуры и информации Аида Балаева.  

Глава ведомства также отметила, что заинтересованность радиостанций в казахских произведениях свидетельствует о необходимости продолжать работу в этом направлении.

Планируется, что традиция станет ежегодной, а фонд зарубежных радиостанций будет пополняться и другими казахскими музыкальными произведениями.

#музыка #Наурыз #радио

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