Казахские военные намерены водрузить Флаг Казахстана на Эвересте

В команде альпинистов семь человек, в том числе спортсменка-скайраннер Анар Бурашева, передает Kazpravda.kz

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Казахстанская спортивно-патриотическая экспедиция Kazakh Everest Team на высочайший пик планеты Эверест стартует 6 апреля этого года, сообщает Минобороны РК.

Восхождение посвящено героям Великой Отечественной войны Сагадату Нурмагамбетову, Рахимжану Кошкарбаеву и Алие Молдагуловой.

Руководит экспедицией известный казахстанский альпинист, инструктор Центра горной подготовки Вооруженных сил РК майор Максут Жумаев. В составе команды Kazakh Everest Team семь человек, в том числе спортсменка-скайраннер Анар Бурашева.

Участие представительниц «слабого пола» в восхождении на «Вершину мира» неизменно вызывает большой интерес. Альпинисты поставили цель – взойдя на Эверест, водрузить там Государственный флаг Казахстана.

«Нам предстоит не только вписать новую страницу в историю страны, но и вдохновить молодое поколение спортсменов. Поддерживаю идею гендерного равенства даже в экстремальных видах спорта. Если у современных девушек есть готовность и силы покорять высочайшие вершины наравне с мужчинами, то мы должны помочь им сделать этот шаг», - сказал Максут Жумаев.

За плечами Анар Бурашевой восхождение на локальные вершины категорий 1б, 2а и 2б, пики Талгар, Монблан и Килиманджаро.

«Подъем на Эверест – один из самых сложных. Это уникальный опыт концентрации, воли и преодоления себя. Я чувствую в себе силы и готовность пройти этот маршрут. Считаю, что женщины должны завоевывать новые ниши в современном мире, расширять границы собственных мечтаний и возможностей», - сказала она.

Перед финальным восхождением на вершину Эвереста (8849 м) участники экспедиции будут ждать благоприятное «погодное окно». Природные условия на Эвересте экстремальные – штормовые ветры, морозы до минус 50°C, лавины, камнепады, ледовые трещины и снегопады. По плану восхождение продолжится 12-16 часов. Спуск также займет 6-8 часов и потребует такой же концентрации и решимости, как и восхождение.

По словам Максута Жумаева, его важнейшая задача – сохранение жизни и здоровья членов экспедиции. Профессионализм, максимальное снижение риска и беспрекословное подчинение членов команды – принципы, которыми руководствуется легендарный альпинист.